Serie A: torna Di Francesco in panchina, sta firmando

La notizia è certa, dopo l’addio a sorpresa dalla panchina: Eusebio Di Francesco è la scelta per il nuovo allenatore del club.

Uno scossone che ha riguardato, come un fulmine a ciel sereno, un club tra i principali protagonisti di questa stagione. Un addio che non era nell’aria e che è stato comunicato di recente, col club ora che dovrà sistemare il ruolo nell’area tecnica e che vedrà, appunto, protagonista l’ex Roma.

Esperienza tra Champions League e buon calcio espresso, quello che vuole continuare ad esprimere la squadra che ha vinto il campionato ottenendo il grande traguardo, staccando di diversi punti la seconda in classifica. Pertanto, il 4-3-3 sarà affidato a Eusebio Di Francesco, pronto a rimettersi in gioco in Serie A.

Serie A, riecco Eusebio Di Francesco: è lui la scelta per la panchina

A sorpresa, è uno dei principali quotidiani italiani ad aver riportato la notizia sul ritorno in panchina, in Serie A, di Eusebio Di Francesco.

Tra i principali candidati adesso, per un ruolo da nuovo allenatore, con la scelta ben precisa in panchina. La volontà del club è quella di dare continuità al progetto, affidandosi ad un tecnico che malgrado le ultime esperienze, è pronto al ritorno in Serie A, per giocarsi le sue chance da allenatore che vuole fare del buon calcio, la chiave per i grandi traguardi.

Sono quelli, i grandi traguardi, che cercano al Frosinone: dopo l’addio a sorpresa di Fabio Grosso, il primo nome per la panchina dei ciociari, è quello che porta ad Eusebio Di Francesco.

Frosinone, Di Francesco in panchina: la scelta dopo Grosso

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie che riguardano la panchina del Frosinone. Sulla stessa, dopo l’addio a sorpresa di Fabio Grosso, si sono ovviamente aperti i casting per il ruolo di nuovo allenatore alla guida della squadra che ha vinto il campionato di Serie B e si godrà la stagione da neo-promossa in Serie A.

Secondo quanto riferito dalla rosea, Eusebio Di Francesco sarebbe il candidato numero uno per un posto in panchina al Frosinone, dopo l’attesa di una proposta che lo ha riguardato nel corso di tutta la stagione. Dopo gli alti e bassi tra Sampdoria, Cagliari ed Hellas Verona nelle sue ultime esperienze, ecco che arriverebbe per lui una nuova proposta in Serie A.

Frosinone, Di Francesco candidato numero uno: ma ci sono anche altri nomi

Ci sono anche altri nomi, oltre a quello di Eusebio Di Francesco, per la panchina del Frosinone. A favorire l’arrivo dell’ex Sassuolo, è Angelozzi, con il quale ha lavorato appunto ai tempi di Reggio Emilia. Ma sullo sfondo, ci sono anche Pecchia, D’Aversa e Davide Nicola.