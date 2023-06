Calciomercato: Gnonto in Serie A, sta firmando con una big

La Serie A aspetta Gnonto: il classe 2003 è pronto a sbarcare in Italia. C’è una big sulle sue tracce, svelati tutti i dettagli.

Accostato anche alla Juventus, un’altra società italiana è pronta a soffiare il gioiello della Nazionale italiana ai bianconeri. E’ pronto a giocare la prossima Champions League Gnonto che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare di calciomercato con il Leeds pronto a cedere il giocatore.

Wilfried Gnonto in Serie A, adesso è possibile. Il calciatore, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, è pronto a vivere la sua prima esperienza in Italia. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare di calciomercato che riguarda il calciatore. Il suo agente Vigorelli è a lavoro per trovargli una nuova sistemazione. La retrocessione in B del Leeds ha aperto nuove strade riguardo il futuro del ragazzo che ha già manifestato l’intenzione di non proseguire la sua esperienza in Inghilterra. In Italia c’è una big che è pronta a chiudere per l’arrivo di Gnonto.

Ultime notizie calciomercato: stanno prendendo Gnonto

Nuove sirene di Serie A per Wilfried Gnonto che è uno dei pezzi pregiati di questo calciomercato estivo 2023. Dopo la retrocessione in Serie B del Leeds, il calciatore è pronto a lasciare il club inglese. Nonostante un contratto fino a giugno 2027, il suo agente Vigorelli è a lavoro per portare il classe 2003 in Serie A.

Come riportato da cm.com, sulle tracce di Gnonto Milan e Fiorentina. Per il momento sono le uniche società italiane che hanno avviato i primi sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione. Ad oggi la richiesta del Leeds è di 20 milioni di euro, una cifra considerata troppo alta da entrambe le società che hanno nel mirino anche altri giocatori. In particolare i viola, che sono sulle tracce anche di Riccardo Orsolini del Bologna.

Intanto, c’è da segnalare questa volontà di Gnonto che vuole a tutti i costi lasciare il Leeds in questa sessione di calciomercato estivo 2023. Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus anche se per il momento i bianconeri hanno altre priorità per l’attacco. La Nations League con l’Italia potrà essere una buona passerella per il giocatore che sicuramente potrà mettersi in mostra e catturare l’attenzione di qualche altra società che può tornare alla carica per prendere il calciatore.

Gnonto tra Milan e Fiorentina, Juventus sullo sfondo

Ad oggi la richiesta del Leeds di 20 milioni per Gnonto è considerata troppo alta dalle società italiane. Anche Milan e Fiorentina non sono interessate ad investire tutti questi soldi per l’esterno scuola Inter. Più facile, invece, un discorso che potrebbe aprirsi con i due club sulla base di un prestito con diritto di riscatto.