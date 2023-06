Dopo lo scossone causato dall’addio, improvviso, di Maldini e Massara, il Milan non si è perso in ulteriori chiacchiere ed ha immediatamente iniziato a programmare la prossima stagione con la sua nuova dirigenza, con a capo Moncada e Furlani.

A dimostrazione di questo, in questi giorni, sono stati accostati tantissimi nomi interessanti al Milan, anche se al momento i rossoneri devono ancora mettere a segno il loro primo colpo di questo calciomercato estivo, anche se sembra essere praticamente imminente. In una recente uscita pubblica, infatti, il giocatore, obiettivo dichiarato del Milan, ha svelato di essere in trattativa per essere ceduto dal suo attuale club quest’estate per compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera.

Calciomercato Milan: il giocatore conferma le trattative

Importanti novità arrivano in merito a questo calciomercato in entrata del Milan. Moncada e Furlani hanno intenzione di conquistare l’affetto e la fiducia dei tifosi rossoneri, dopo il terremoto legato al licenziamento di Maldini, con colpi d’effetto quest’estate.

C’è da dire che comunque ai due nuovi dirigenti rossoneri l’eredità lasciata dall’ex direttore sportivo del Milan non è sicuramente delle migliori, visto che sono tanti i reparti nei quali si dovrà andare ad investire per rinforzare e completare la rosa di Stefano Pioli. I nomi seguiti da Moncada e Furlani sono tanti, ma visto il ristretto budget c’è da operare bene ed un pò ovunque, così da provare a riportare sulla sponda rossonera del naviglio il tricolore. I piani estivi del Milan rischiano però di essere completamente stravolti dal recente annuncio di uno dei suoi obiettivi di mercato, uscito allo scoperto nelle scorse ore con dichiarazioni che spiegano un pò come stanno realmente le cose.

Nel post partita di ieri della semifinale di Nations League fra Olanda e Croazia, dunque, come riportato anche da TMW, Noa Lang è uscito allo scoperto svelando che è in trattativa con alcuni club per lasciare dopo due anni il Brugge in questo calciomercato. Fra questi rientra anche il Milan? Al momento questa opzione non sembra essere valida, visto che fra le righe il talento olandese ha dato un importante indizio sul suo futuro.

Niente Milan per Noa Lang: ecco dove va l’olandese

Noa Lang è pronto a compiere il definitivo salto di qualità in carriera in questo calciomercato, lasciando il Brugge per un top club europeo. La scorsa estate si pensava che questo potesse essere il Milan, ma in realtà l’olandese potrebbe finire a giocare completamente altrove.

Nel post partita di Nations League, infatti, oltre a confermare di essere in trattativa con alcuni club, Noa Lang non ha del tutto escluso la possibilità di poter tornare a giocare in Olanda.

Calciomercato Milan, Lang può tornare in Olanda: le richieste del Brugge

Il futuro di Noa Lang potrebbe essere ancora una volta in Olanda, ma occhio comunque all’opzione Milan, che in questo anno non ha mai abbandonato realmente la pista che porta all’olandese. Nel frattempo, in attesa che possa innescarsi una vera e propria asta per il suo giocatore, il Brugge avrebbe fissato il prezzo di Noa Lang, quasi a portarsi avanti.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, il club belga potrebbe chiedere almeno 15 milioni di euro per la cessione dell’olandese in questo calciomercato, cifre che attireranno sicuramente l’attenzione di più club.