Napoli, Kim via: pagano la clausola, già scelto il sostituto

Di questo scenario se ne sta parlando con insistenza già da diverse settimane, ma a quanto pare la sua realizzazione è più vicina di quanto effettivamente ci si aspetti. Stando alle ultime notizie, infatti, Kim Min Jae è praticamente ad un passo dal lascare il Napoli in questo calciomercato per un top club europeo a sorpresa, di cui non si era proprio parlato sino ad oggi.

La società in questione è disposta a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del coreano, anticipando così la folta concorrenza che si era creata su di lui nel corso di questi mesi. De Laurentiis, in ordine a questa uscita, non si sarebbe fatto trovare impreparato ed avrebbe anche già deciso con chi sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato.

Calciomercato Napoli, Kim via: ecco chi arriva al suo posto

Il calciomercato del Napoli è prossimo allo sbloccarsi, soprattuto in virtù della cessione di Kim Min Jae. Il difensore coreano, infatti, a neanche un anno dal suo approdo in azzurro, saluterà subito la Serie A per scrivere un nuovo -e si spera vincente- capitolo della sua carriera.

Ovviamente l’uscita di Kim non può fare altro che far storcere il naso ai tifosi del Napoli, che in questa stagione hanno imparato a conoscere, apprezzare ed ammirare il coreano, definendolo come uno dei giocatori più importanti della formazione di Luciano Spalletti, al pari di Kvaratskhelia e Osimhen. La clausola da 60 milioni di euro presente nel suo contratto fra però gola a tantissimi top club europei, pronti a pagarla per ingaggiare il -forse- difensore centrale più forte al mondo. Sostituirlo non sarà affatto semplice, anche perché nessun nome sarà all’altezza di Kim, ma come suo solito Aurelio De Laurentiis è pronto a stupire i suoi tifosi.

Stando infatti a quanto riportato dal noto giornalista Raffaele Auriemma su Tele A, per sostituire il coreano in questo calciomercato il Napoli starebbe seriamente pensando a Roger Ibanez della Roma.

Napoli-Ibanez, la Roma ha bisogno di cedere: cifre alte

Il Napoli starebbe dunque monitorando Roger Ibanez per il post Kim a detta di Raffaele Auriemma. Il difensore della Roma, però, costa tanto, complice anche l’urgente necessità per i giallorossi di fare cassa per poter fare mercato a causa delle restrizioni legate al FPF.

In ordine a questo, infatti, per lasciar partire Ibanez in questo calciomercato, la Roma arriverebbe a chiedere sino a 30 milioni di euro, cifre che il Napoli sarebbe disposto a sborsare solo se sicuro del giocatore. Per questo motivo De Laurentiis starebbe valutando anche altri profili sui quali eventualmente puntare, come Kiwior dell’Arsenal o Milenkovic della Fiorentina.

Ibanez per il post Kim a Napoli: ma dove va il coreano?

Il Napoli sta iniziando già a pensare con chi sostituire Kim Min Jae in questo calciomercato, ma dove potrebbe effettivamente andare il coreano quest’estate? In queste settimane si è parlato tanto e soprattutto di Premier League, ma stando a quanto riportato di Gianluca Di Marzio ad oggi sarebbe il Bayern Monaco il club in pole position per pagare la clausola di Kim Min Jae.