Sembra si sia giunti alle battute finali della telenovela che riguarda la panchina del Napoli. Stando alle ultime notizie, infatti, il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis avrebbe -finalmente- individuato e scelto il profilo al quale affidare la prima squadra nella prossima stagione.

Dopo un casting lungo e meticoloso De Laurentiis alla fine ha deciso di virare su un allenatore d’esperienza e, ma soprattutto, vincente, che possa permettere al Napoli di continuare sulla falsa riga di quest’anno. La scelta, dunque, è stata oramai fatta, e fra i campioni d’Italia e l’allenatore l’accordo sembrerebbe essere davvero ad un passo.

Nuovo allenatore Napoli, ADL ha scelto: definitivo

Importanti novità arrivano in merito al futuro della panchina del Napoli. Nonostante il trambusto generale, causato ovviamente dall’inaspettato addio di Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis è sempre riuscito ad essere molto lucido nelle sue dichiarazioni e nelle sue scelte, come d’altronde sempre ha fatto in “carriera”.

Il tempo però stringe, la stagione è alle porte, e c’è bisogno di decidere chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Il casting non è stato semplice come alla fine ci si aspettava, ma in un modo o in un altro, fra la lista di 40 allenatori di cui era interessato, Aurelio De Laurentiis è riuscito a sceglierne uno. All’uscita del nome la piazza partenopea avrà sicuramente storto il naso, poiché si aspettava casomai un profilo completamente diverso e di un altro blasone, ma questo allenatore è stato scelto direttamente dal presidente del Napoli sulla base dei criteri che hanno mosso la sua ricerca. Il dado è tratto, e l’impressione è che presto si possa anche giungere ad una conclusione.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha intenzione di raggiungere il prima possibile un accordo con Christophe Galtier, attuale allenatore del PSG, scelto alla fine dal patron del Napoli come il profilo ideale al quale affidare l’eredità -importante- lasciata da Luciano Spalletti.

Napoli-Galtier, ci siamo: cifre e dettagli del (possibile) accordo

Nel corso di questi giorni tanti nomi sono stati accostati alla panchina del Napoli, da Paulo Sousa a Rudi Garcia, passando per Vincenzo Italiano arrivando sino a Luis Enrique, ma alla fine la scelta di Aurelio De Laurentiis pare essere ricaduta su Christophe Galtier. Il francese ha però prima da che liberarsi dal PSG, per dare così poi ganzo al Napoli di sferrare l’assalto, che ha già in mente cifre e contratto.

Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis offrirà a Galtier un biennale da circa 4 milioni di euro l’anno con opzione sul terzo. Di questo passo, la panchina del Napoli potrebbe presto iniziare a parlare francese.

Napoli, Galtier deve prima liberarsi dal PSG: le ultime

Prima di approdare al Napoli Galtier ha da che liberarsi dal PSG. Stando alla rosea, i legali del tecnico francese sono al lavoro proprio in queste ore con quelli del club parigino per giungere ad una risoluzione che potrebbe arrivare anche nel giro di qualche giorno. A Galtier andranno circa 6 milioni di euro, ma prima di cantare vittoria ci sono da risolvere un paio di questioni legate a dei bonus.