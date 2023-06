De Rossi in Serie A: colpo di scena, sarà il nuovo tecnico

Daniele De Rossi, dopo la singola esperienza vissuta alla SPAL, può finire ora in Serie A.

Per la leggenda che fu dei giallorossi un’occasione unica, in un club che ha alte le proprie ambizioni e vuole finire in Europa nel giro di qualche anno.

Mentre il tecnico alla guida ha scelto di guardarsi intorno, malgrado gli anni di contratto che ha con la sua squadra, è la stessa società che adesso si guarda intorno, per un futuro magari con un allenatore diverso. E l’idea Daniele De Rossi stuzzica la dirigenza che, per il proprio futuro, lo vedrebbe al centro del progetto come nuovo allenatore in Serie A.

De Rossi in Serie A: colpo di scena per la panchina

Colpo di scena per la panchina, con Daniele De Rossi che finirebbe così in Serie A dopo i diversi rumors che hanno riguardato una panchina ai vertici del calcio italiano.

Perché dopo le voci sull’addio, c’è una squadra pronta ad affidare il progetto tecnico a Daniele De Rossi che, nonostante l’esperienza tra alti e bassi, rappresenta uno dei migliori giovani tecnici in Italia. Tant’è che Mancini lo volle come collaboratore all’interno del proprio staff, quando l’Italia vinse gli Europei nel 2021.

Adesso, per Daniele De Rossi, l’occasione arriverebbe dalla Serie A. Sarebbe un vero e proprio colpo di scena perché Sousa potrebbe lasciare la Salernitana e, con un posto da coprire sulla panchina dell’Arechi, il primo nome sarebbe quello appunto di De Rossi.

De Rossi alla Salernitana: scelta ben precisa del ds

Sono i colleghi di Tuttosalernitana.com a riportare le ultime appunto sulla Salernitana, con la possibilità di vedere Daniele De Rossi alla guida del club nella prossima stagione.

A favorire il colpo in panchina potrebbe essere il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, che con De Rossi ci ha condiviso un’esperienza prima da calciatore e poi da team manager, quando vestiva la divisa della Roma e De Rossi era ancora in campo. I due potrebbero ritrovarsi, con la forte candidatura adesso dell’ex capitano della Roma, alla guida della Salernitana.

Salernitana, De Rossi perfetto per sostituire Sousa: ma dipende dal portoghese

Non è andata benissimo alla SPAL, Daniele De Rossi però ha buone idee che convincono e non poco il ds della Salernitana a puntare su di lui. Se dovesse andar via Paulo Sousa – dipenderà dal rapporto che avrà il tecnico con la società granata, che non l’ha presa benissimo sui rumors che lo hanno riguardato al Napoli -, De Rossi sarebbe il profilo perfetto alla Salernitana per un motivo: la continuità al 3-5-2 appunto di Paulo Sousa.