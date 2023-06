Inzaghi in panchina, fissata la deadline: ecco dove allenerà

Fissata la deadline per Pippo Inzaghi in panchina, su quella di uno storico club del calcio italiano.

La scelta cade sull’ex stella del Milan che, dopo alcune esperienze di alti e bassi in Serie A, ha avuto le sue chance anche in Serie B, campionato cadetto dal quale è ripartito. Con un progetto importante che adesso lascerebbe, per una grande occasione in un club storico italiano.

È la decisione, con deadline già fissata per la fumata bianca, per vedere Pippo Inzaghi nella sua nuova esperienza in panchina.

Pippo Inzaghi in panchina: si va verso la fumata bianca

Pippo Inzaghi è la scelta in panchina, dopo i diversi rumors che hanno riguardato un club in particolare che ha dovuto separarsi dal proprio allenatore, che ha dato le dimissioni.

La scelta comunicata prima alla società e poi alla stampa, quando nel corso dell’ultima giornata del campionato che si è da poco concluso, ha annunciato l’addio. Stesso addio che ora dovrà annunciare Pippo Inzaghi che, con la Reggina, ha degli accordi contrattuali fissati anche per i prossimi anni.

Ma dovrà prendere una decisione che, a Reggio Calabria non stanno prendendo benissimo. Tra 5 giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per vedere Pippo Inzaghi come nuovo allenatore della Sampdoria.

Sampdoria, Inzaghi in panchina: scelta precisa del ds

Scelta precisa da parte del ds, il presumibile nuovo direttore nella Samp di Radrizzani. Fabio Paratici lavorerebbe appunto con Pippo Inzaghi, possibile nuovo allenatore della Sampdoria.

La nascita di un progetto, tutto nuovo, con i blucerchiati che ripartirebbero dalla Serie B dopo la “salvezza” ottenuta a livello societario, malgrado quella che non ha riguardato l’esito del campionato. Per ripartire, il nome del tecnico che in Serie B con la Reggina ha saputo imporre il proprio calcio, in un’annata che lo ha visto per una gran parte della stagione da protagonista della Reggina che non è riuscita però ad andare oltre i play-off.

Ultime Sampdoria, fissata la deadline su Inzaghi: la scelta sulla Reggina

Dovrà scegliere entro il 20 giugno, come fanno sapere i colleghi di SampNews24, comunicando la stessa sua decisione alla Reggina. Filippo Inzaghi vorrebbe vivere una stagione da protagonista nel 2024, magari appunto con la Sampdoria che, al più presto, vorrà sistemare ogni ruolo all’interno della nuova società dei blucerchiati. Con Radrizzani a capo della nuova Sampdoria, l’area dirigenziale potrebbe vedere protagonista sia Paratici che Legrottaglie e i due sceglierebbero Pippo Inzaghi come nuovo allenatore della Sampdoria.