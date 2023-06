L’ex Juventus riparte: affidato un importante ruolo in dirigenza

Affidato un importante ruolo all’ex Juventus, da dirigente del club. Ecco svelata, a sorpresa, la sua destinazione.

Si era fermato per un po’ dopo l’esperienza da calciatore, ora il club cerca una figura di spicco per l’area dirigenziale e, molto presto, potrebbe arrivare una fumata bianca in tal senso.

La scelta è ben precisa ed è quella di andare appunto sull’ex Juventus, in un club rivale, per andare a sistemare quelle che sono state le falle societarie di quest’ultimo periodo. Ha voglia infatti, il club, di tornare a competere ad alti livelli. E il domani della società vede appunto il suo nome nel ruolo di nuovo dirigente del club storico in Serie A.

Nuovo dg, la scelta cade sull’ex Juventus: sarà doppio arrivo

Un ex Juventus sarebbe pronto all’idea di ricoprire un ruolo diverso da quello che aveva cominciato a vivere.

L’approdo al club italiano è infatti sotto un ruolo inedito per lui, legato all’area dirigenziale e non tecnica. Perché aveva mosso i primi passi da allenatore, ma le cose sono cambiate ora con la grande occasione che lo aspetta.

Legrottaglie è infatti scelto come nuovo dg della Sampdoria che, per ricostruirsi, avrà bisogno di una figura importante come quella dell’ex Juventus e Milan, tra le altre in Serie A. E accanto a lui, sempre nell’area dirigenziale, ci sarebbe la figura di un altro ex Juventus.

Legrottaglie assieme ad un ex Juventus: la scelta della Sampdoria

Il nuovo direttore sportivo della Sampdoria sarà Paratici, con Legrottaglie affiancato come direttore generale. È questo quanto rivelano i colleghi di Calciomercato.com, con l’ex difensore dell’Italia che ha vissuto esperienze da allenatore, vivendo adesso un’occasione da dirigente di uno storico club italiano.

Amministrerà la squadra per il mercato che sarà, adesso che la Sampdoria è “salva” dalla faccenda che l’ha vista protagonista, con il fallimento spavento vero e proprio per i tifosi della Doria, che hanno sperato fino all’ultimo di vedere il proprio club salvato appunto da Radrizzani. E ora, la nuova società, avrà bisogno di un nuovo progetto che vedrà appunto protagonisti i due ex bianconeri.

Legrottaglie alla Sampdoria: con sé porta anche il nuovo allenatore

Senza Dejan Stankovic, la Sampdoria va a caccia di un nuovo allenatore. Diversi i profili valutati da Radrizzani, ma la scelta di Legrottaglie porterebbe a convincere un ex compagno di squadra a firmare, appunto, per la Samp. Si tratta di Filippo Inzaghi, candidato numero uno per il club blucerchiato. Tra pochi giorni potrebbe salutare definitivamente la Reggina per accasarsi in Liguria, alla Sampdoria.