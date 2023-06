Lo sceicco Al-Thani compra la big di Serie A: la foto svela tutto

Lo sceicco Al-Thani è intenzionato a rivelare il top club di Serie A: la foto pubblicata dallo sceicco fa impazzire i tifosi. Le prossime settimane saranno decisive per provare a chiudere l’accordo.

La Serie A ha aperto le porte a moltissimi investitori stranieri ma all’appello manca ancora uno sceicco. Ci sono stati interessamenti per tante società e non sono da escludere sorprese importanti anche per le big. Fondi americani e asiatici hanno già deciso di acquistare diverse squadre e le proprietà stanno iniziando a vincere e a portare trofei importanti.

Serie A, cessione della big: c’è lo sceicco

La Serie A può vedere l’inserimento di nuovi investitori anche per i top club. Molte società sono al centro di cambiamenti importanti e presto potrebbero esserci novità di grande rilievo. In molti ambienti si è deciso di cambiare allenatori e rivoluzionare le rose e in molte altre si è pensato per il “conservatorismo”.

Le prossime settimane potrebbero portare ad ulteriori novità anche in società. La volontà del presidente è quella di incassare il più possibile e accettare, dunque, solo offerte miliardarie.

Secondo le ultime notizie, la cessione del top club di Serie A sembra possibile nel prossimo futuro. E c’è lo sceicco pronto ad investire e a portare capitali di altissimo spessore nel calcio italiano.

Napoli verso la cessione? C’è lo sceicco Al-Thani

Il Napoli può viaggiare verso la cessione della società. Aurelio De Laurentiis ha scritto una pagina importantissima nella storia del club, con la vittoria dello Scudetto, accrescendo a dismisura il valore della squadra. Ha attirato gli occhi di grandissimi investitori nel corso degli anni e la vittoria può aver creato la volontà di investimento in alcuni super ricchi.

Lo sceicco Al-Thani è tifosissimo del Napoli, come ha spesso mostrato sui social, e nel caso in cui De Laurentiis decidesse di cedere il club, non è da escludere l’inserimento dello sceicco per l’acquisto della società.

Entro il 2028 De Laurentiis dovrà cedere obbligatoriamente una delle sue società: Bari o Napoli? Non c’è ancora la decisione ufficiale ma si attendono offerte da capogiro per la cessione del club.

Lo sceicco Al-Thani fa impazzire i tifosi del Napoli

Lo sceicco Al-Thani pensa all’acquisto del Napoli? Ad oggi non c’è nulla di concreto ma la sua passione verso la città e la squadra potrebbe essere determinante, in futuro, per l’acquisto del club nel caso in cui De Laurentiis decidesse di vendere.

I social sono impazziti nel momento in cui Al-Thani ha pubblicato una storia raffigurante Osimhen nel mondo dei Simpson. Tra i tifosi del Napoli si sono scatenate le richieste di acquisizione del club. In tantissimi vorrebbero il passaggio di mano per riuscire a costruire una squadra di stelle che punti a vincere la Champions League.