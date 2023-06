Sorpresa Zaniolo, torna in Serie A: firma col suo vecchio club

In Turchia Zaniolo ha ritrovato voglia ed entusiasmo nel giocare a pallone, cosa che precedentemente aveva perso a Roma. I sei mesi al Galatasaray sono stati super formativi per l’attaccante italiano, che ora però ha intenzione di ricominciare tutto da capo e rimettersi in gioco in Serie A, dimostrando di poter continuare a fare la differenza.

In questo calciomercato Zaniolo potrebbe dunque tornare in Italia, scenario che starebbe acquistando sempre più quota negli ultimi giorni a seguito delle notizie che stanno circolando. Presto questa volontà dell’italiano potrebbe essere esaudita, anche un suo ex club avrebbe iniziato a valutare seriamente nelle sedi opportune questa operazione di mercato.

Calciomercato, Zaniolo torna in Serie A ed in un suo ex club: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Nicolò Zaniolo in questo calciomercato, che a quanto pare sembrerebbe essere ancora una volta in Serie A. A seguito dell’esperienza al Galatasaray, comunque molto positiva, nell’attaccante italiano è nato una sorta di senso di rivalsa nei confronti del “suo” campionato che lo ha portato a volere fortemente il ritorno in patria per dimostrare tutto il suo valore.

La volontà di Zaniolo presto potrebbe essere accontentata, anche perché sono diversi i club di Serie A che in queste prime settimane post fine stagione si sarebbero concretamente mossi nei confronti del Galatasaray per chiedere informazioni sul giocatore. Fra tutti, a quanto pare, uno in particolare sembrerebbe essere quello che ha messo la freccia per cercare di chiudere al più presto queste operazioni, anche se effettivamente di concreto nulla è stato registrato e confermato. L’interesse da parte de club, nel quale Zaniolo ha già giocato in carriera fra le altre cose, però effettivamente c’è, e di conseguenza nei prossimi giorni qualcosa si potrebbe iniziare a muovere.

Stando infatti a quanto riportato da Lady Radio, completamente a sorpresa, nelle scorse ore la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio col Galatasaray per Nicolò Zaniolo, che di conseguenza diventa il sogno dell’estate di mercato della Viola.

Calciomercato Fiorentina, sogno Zaniolo: la valutazione frena Commisso

La Fiorentina sogna il colpo Nicolò Zaniolo in questo calciomercato, ma la valutazione che il Galatasaray fa del giocatore italiano frena fortemente Rocco Commisso, che per l’estate ha altre priorità.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club campione di Turchia chiede 35 milioni di euro per Nicolò Zaniolo, ovvero la cifra della sua clausola rescissoria. La Fiorentina ha però da che operare in più reparti in questa sessione di calciomercato, ed è per questo che fino a quando il Galatasaray non abbasserà le sue pretese difficilmente la Viola muovere dei passi concreti nei confronti del giocatore.

Non solo la valutazione: c’è un altro ostacolo fra Zaniolo e la Fiorentina

La valutazione non è l’unico -insormontabile- ostacolo che si è posto fra la Fiorentina e Nicolò Zaniolo. Un altro aspetto importante da considerare e non sottovalutare è la concorrenza che si è creata sul giocatore. Oltre alla Viola, infatti, anche la Juventus è prepotentemente in corsa per il ritorno in Serie A dell’ex Roma.