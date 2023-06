Acerbi, che passione: la dedica della compagna è da brivido

Acerbi, reduce dall’ottima prestazione fornita durante la finale di Champions League, ha ricevuto un messaggio da brividi.

La delusione legata alla sconfitta patita in finale di Champions League per mano del Manchester City è ancora viva in casa Inter. I nerazzurri, infatti, si sono difesi con ordine chiudendo ogni varco e andando ad un passo dal pareggio.

Alla fine, però, ad imporsi sono stati i Citizens grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Rodri. L’occasione per sollevare al cielo il trofeo è quindi sfumata tuttavia Simone Inzaghi può consolarsi con la prestazione monstre offerta da quasi tutti i calciatori mandati in campo.

Tra questi, rientra di certo Francesco Acerbi schierato al centro della difesa. L’ex Lazio ha messo la museruola ad Erling Haaland, costringendo il norvegese a vivere una serata negativa. L’ennesima prova convincente del 35enne, il cui rendimento è cresciuto col passare delle settimane.

Sbarcato in città il primo settembre scorso in prestito, Acerbi si è inizialmente accomodato in panchina. In seguito, però, è riuscito a ritagliarsi il proprio spazio al punto da diventare una colonna portante nello schieramento tattico dell’allenatore originario di Piacenza.

Per lui in totale 49 apparizioni di cui 31 in campionato (25 da titolare), 12 in Champions, 5 in Coppa Italia e una in Supercoppa italiana. L’Inter, su input di Inzaghi, a breve eserciterà il diritto di riscatto versando nelle casse della Lazio i due milioni pattuiti nel 2022. Acerbi resterà in nerazzurro e nella prossima stagione cercherà di riconfermarsi ad alti livelli. Adesso, però, è arrivato il momento di godersi delle meritate settimane di relax in compagnia della fidanzata Claudia Scarpari.

Acerbi, il post della compagna fa commuovere l’interista

I due, come testimoniato dalle tante foto pubblicate sui social network che li ritraggono insieme, sono molto uniti. L’ulteriore conferma è arrivata nelle scorse ore: Claudia, infatti, ha postato su Instagram un’immagine del calciatore con indosso la medaglia d’argento accompagnata da un messaggio molto dolce.

“Sei la persona più seria, tenace e perseverante che abbia mai conosciuto, e sono immensamente orgogliosa di te. Ti ammiro e ti amo”.

Immediata la commovente replica del difensore interista: “Amore mio grazie mi hai commosso. Grazie per essere sempre al mio fianco. Ti amo”. Parole che testimoniano, una volta di più, quanto sia profondo l’amore che li lega. La loro famiglia, nel 2021, si è allargata con la nascita della piccola Vittoria: un lieto evento che ha consentito ad Acerbi di esprimersi sul campo da gioco con maggiore serenità. Con risultati sotto gli occhi di tutti.