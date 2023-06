Annuncio improvviso: esplode la bomba Mourinho-Arabia Saudita

Josè Mourinho spaventa i tifosi della Roma, la pista Saudita continua a essere protagonista nel il futuro del tecnico.

Il contratto è in scadenza nel 2024, la permanenza del portoghese rimane sempre appesa a un filo. La stagione della Roma è stata lunga ed estenuante, chiudere la carriera in Medio Oriente potrebbe essere una scelta nemmeno troppo remota.

La finale persa in Europa League è stato un epilogo poco gradito dai tifosi giallorossi e dal tecnico, che quasi aveva previsto tutto ciò. Josè Mourinho aveva dato segnali importanti, già in passato il mister si era espresso sulla coperta corta della rosa e sulla necessità di investire per vincere.

Il rapporto con Thiago Pinto non è dei migliori, l’uomo mercato ha fatto ben poco per accontentare il tecnico. Quest’ultimo, stanco e snervato, potrebbe così virare verso l’Arabia, dove avrebbe un super ingaggio e la possibilità di costruire una squadra da sogno per vincere anche al di fuori dell’Europa.

Mourinho in Arabia, le ultime sulla trattativa

La panchina del tecnico è sempre rovente, rimane uno dei più cercati al Mondo. La prospettiva di andare via da Roma rimane, già in passato era stato cercato da Psg, Chelsea e dalla Nazionale portoghese, giusto per far capire come – a sessant’anni – rimanga sempre al centro dei pensieri di club importanti. Lo stimano anche gli sceicchi e come riporta Paolo Paganini di Rai Sport c’è ora un’offensiva: a Montecarlo gli arabi vogliono convincere Mourinho.

Gli yatch dei nababbi hanno attraccato al Principato col chiaro obiettivo di tornare in patria poi con un contratto pesante per la panchina. L’Al Ahli offrirebbe 60 milioni di euro annui: cifra che fa decisamente riflettere il tecnico.

Una scelta di vita e di carriera, l’ultima per chiudere con il botto, almeno dal lato finanziario. Nonostante i proclami la situazione rimane sempre incerta. Josè Mourinho ha dichiarato di restare a Roma, nel gestuale con i calciatori a bordo campo dopo la gara contro lo Spezia, ma il pressing degli arabi continua e non si fermerà nelle prossime ore.

Da capire poi come si muoverebbe la Roma in caso d’addio, Mourinho porterebbe con sé tutto lo staff e bisognerebbe trovare poi un mister giusto per la piazza e non una soluzione di ripiego.