Bomba dalla Spagna: Sergio Ramos in Serie A, l’annuncio

Nelle prossime settimane Sergio Ramos entrerà a far parte di quella cerchia di giocatori importanti senza una squadra. Lo spagnolo, infatti, decidendo di non rinnovare il proprio contratto con il PSG, diventerà una ghiotta opportunità a parametro zero da non lasciarsi sfuggire.

Essendo un nome di un certo calibro, Sergio Ramos in questi giorni, ma più precisamente dall’ufficialità del suo addio al PSG, è stato accostato a tantissimi club in giro per l’Europa, ma nelle ultime ore ha preso quota uno scenario che ha letteralmente iniziato a far sognare migliaia di tifosi. Dalla Spagna, infatti, è iniziata a circolare una voce secondo la quale Sergio Ramos si trasferirebbe -a sorpresa- in Serie A in questo calciomercato.

Calciomercato, Sergio Ramos in Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Sergio Ramos in questo calciomercato. Dopo l’addio al PSG, dato in occasione dell’ultima giornata di Ligue 1 al Parco dei Principi contro i Clermont, il difensore spagnolo è alla ricerca di una nuova ed entusiasmante avventura in carriera, che possa dargli quegli giusti stimoli per continuare a giocare a questi livelli.

Nel corso di questi giorni Sergio Ramos si è però interessato poco del suo futuro perché, giustamente, in vacanza con la sua famiglia. Il suo nome, però. è stato particolarmente discusso, anche perché accostato a tantissimi club in questi primi, intensi, giorni di calciomercato. Ovviamente lo stipendio che percepisce rende Sergio Ramos un’occasione per pochi, ma in questi contenti si sa, nulla è impossibile, visto che anche le ipotesi più remote possono realizzarsi. Questo è il caso, visto che dalla Spagna è stata svelata quella che potrebbe essere la clamorosa prossima destinazione dell’ex difensore del Real Madrid.

Stando infatti a quanto riportato dal noto programma iberico El Chiringuito, in questo calciomercato estivo Sergio Ramos potrebbe trasferirsi in Serie A, visto che sono diverse le proposte dei club italiani che gli sarebbero state recapitate negli ultimi giorni.

Sergio Ramos in Serie A, ma dove? Le ipotesi

El Chiringuito ha sganciato la bomba: Sergio Ramos potrebbe giocare in Serie A nella prossima stagione. Il noto programma iberico ha infatti svelato che il difensore spagnolo ha diverse proposte dall’Italia, ma non si sa precisamente da quale club.

Facendo mente locale, però, si può risalire in qualche modo alle società di Serie A che avrebbero mostrato interesse nei confronti di Sergio Ramos. Queste potrebbero infatti essere Napoli ed Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo difensore centrale in questo calciomercato dopo le rispettive uscite di Kim e Skriniar.

Sergio Ramos resta un sogno per la Serie A: il futuro sarà in Spagna

El Chiringuito ha parlato di Serie A per Sergio Ramos, ma a quanto pare il futuro del difensore spagnolo potrebbe essere ancora una volta in Spagna. Sempre stando al programma iberico, infatti, in questi giorni il Siviglia si sarebbe seriamente informato per un possibile ritorno al Sanchez Pizjuan di Ramos. Quella andalusa è al momento l’unico scenario concreto per il difensore ex PSG che, comunque, si prenderà altri giorni prima di prendere una decisione definitiva.