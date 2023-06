Juventus: è finita con Chiesa, ha trovato la nuova casa

La Juventus e Federico Chiesa sembrano arrivati al punto di non ritorno. Rottura totale tra le parti tra il mancato accordo di rinnovo e le scelte di Allegri.

Non c’è possibilità di andare avanti insieme a queste condizioni, per questo motivo la società sta valutando l’addio con il giocatore.

Le prossime settimane saranno quelle che ci diranno di più riguardo il possibile trasferimento del calciatore. Perché l’estate sarà lunga e molte possibilità possono crearsi dal punto di vista del mercato.

Calciomercato Juventus: Chiesa va via

Non è mai nato feeling tra Chiesa e Allegri, ma in generale con la Juventus. Tanti alti e bassi per l’esterno italiano, che è stato anche rallentato a causa degli infortuni che gli hanno condizionato la carriera e l’avventura in bianconero. Adesso, proprio per questo, si pensa che le parti si possano dire addio senza troppi problemi.

Perché ci sono novità che riguardano il futuro del giocatore che potrebbe lasciare l’Italia. Tante le società interessate a lui che ha mostrato di essere capace di grandi colpi. Ora però deve dimostrare di essere un top e fare il salto di qualità con la continuità. Per farlo però pensare di andare via lontano dalla Juventus. Perché Chiesa non sente fiducia piena di ambiente, allenatore e società.

Tanto che le trattative per un rinnovo di contratto sembrano essersi interrotte di colpo e potrebbero anche essere la causa che porterebbe alla rottura tra Chiesa e la Juve che ora inizia a pensare ad una sua cessione per fare cassa. La valutazione oscilla tra i 40 e 50 milioni di euro.

Juventus: rinnovo Chiesa, scontro con la società

Chiesa ha chiesto 8 milioni a stagione alla Juventus per rinnovare il suo attuale contratto che è in scadenza nel 2025. Secco no come riposta da parte dei bianconeri, che giudicano troppo elevata la richiesta del giocatore: non è da escludere un suo addio già in questa prossima finestra di calciomercato estiva. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juve: chi può comprare Chiesa

Saranno decisive le prossime settimane per la Juventus e il futuro di Chiesa perché il calciatore italiano può seriamente pensare di spingere subito per l’addio e la società bianconera può fare a meno di lui e venderlo. Sono diverse le società che si sono interessate a lui in questi ultimi mesi, quasi sicuramente sarà un trasferimento all’estero.

Se la Juventus e Chiesa dovessero decidere di chiudere subito i rapporti allora arriverà una cessione in questa finestra di mercato con diverse top società interessate a prenderlo. Ci sono Barcellona e Atletico Madrid in Spagna, così come Chelsea, Liverpool, Newcastle e Aston Villa in Premier League. In Italia piace al Milan ma è da capire se la Juve lo venderebbe ai rivali.