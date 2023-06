Serie A: addio a sorpresa, scelto il nuovo allenatore

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il futuro della prossima stagione di Serie A con alcuni cambiamenti che ci sono stati anche riguardo le panchine.

Arrivano ora delle nuove notizie proprio riguardanti quelle che sono le ultime in riferimento a determinati obiettivi che sono stati posti dalle società che hanno cambiato.

Una scelta a sorpresa è arrivata nelle ultime ore con il tecnico che ha deciso di lasciare la squadra dopo la grande impresa e ora il club sta già prendendo la decisione del nuovo allenatore.

Calciomercato Serie A: cambiano allenatore

Sono diverse le squadre che hanno deciso di cambiare guida tecnica in queste settimane in vista della nuova stagione che inizierà già il prossimo mese con i ritiri estivi delle squadre italiane che vogliono darsi battaglia in Serie A. Sono retrocesse Sampdoria, Cremonese e Spezia, mentre il prossimo anno rivedremo nella massima serie italiana di calcio storiche squadre come Frosinone, Genoa e Cagliari. A dominare il campionato di Serie B è stato proprio il Frosinone di Fabio Grosso, che è in rampa di lancio della sua carriera e ha ottenuto uno strepitoso risultato.

Ma in Serie A, in maniera del tutto inaspettata, non ci sarà Fabio Grosso sulla panchina del suo Frosinone. Perché per il giovane allenatore si sta venendo a creare una grande occasione. C’è il Marsiglia che dopo l’addio di Tudor sta pensando di pescare un altro allenatore dal calcio italiano e punterebbe proprio sull’ex Campione del Mondo del 2006. Ma nelle ultime ore si vocifera anche della possibilità che Grosso resti un altro anno in Serie B per affrontare il campionato con la Sampdoria.

Potrebbe essere una scelta molto importante quella che andrà a prendere, ma di sicuro il Frosinone ora è rimasto senza tecnica e per questo è partito il casting della società per il nuovo allenatore. Diverse le piste interessanti che si sono venute a creare nelle ultime ore, presto ci saranno aggiornamenti al riguardo.

Nuovo allenatore Frosinone: quattro idee post Grosso

Sono quattro le idee al momento per il nuovo allenatore del Frosinone che andrà a prendere il posto di Fabio Grosso. secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, ci sono i nomi di Di Francesco, Alvini, Strmaccioni e Mignani in pole che possono essere scelti da un momento all’altro.

Al momento non c’è certezza riguardo la decisione che prenderà la società, ma entro la prossima settimana si vuole dare l’annuncio ufficiale. Per questo motivo ora bisogna capire chi tra Di Francesco, Alvini, Strmaccioni e Mignani allenerà il Frosinone.

Frosinone: occasione Mignani

Tra i vari Di Francesco, Alvini, Strmaccioni c’è poi Mignani del Bari che potrebbe avere la grande occasione. Perché tra gli allenatori in rampa di lancio e l’ultima stagione con il Bari è stato spettacolare. La Serie A per lui è sfumata solo nei minuti di recupero della finale contro il Cagliari.