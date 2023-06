Lazio: primo acquisto, Lotito non può ufficializzarlo

La Lazio è pronta a ripartire costruendo una rosa forte e competitiva per i prossimi anni. Intanto, sarebbe stato già chiuso il primo acquisto per Sarri, ma occhio ai problemi.

Perché il club biancoceleste è scatenato e anche dopo l’addio del ds Tare sta lavorando per accontentare il proprio allenatore con dei colpi mirati che possano andare a migliorare la rosa.

Il calciatore attende soltanto e non può fare altro. Perché sarà la società a dover sbloccare l’affare e tutti sperano possa concludersi il prima possibile.

Calciomercato Lazio: primo acquisto

La Lazio è tornata in Champions League, ma i soldi dalla Uefa non arriveranno ora, ma soltanto a settembre. Per questo motivo il mercato della Lazio potrebbe lo stesso essere condizionato dalle cessioni prima di poter fare dei nuovi acquisti. Intanto, il club sembra aver definito alcuni dettagli per andare a chiudere il primo colpo per la nuova stagione. Al momento però resta tutto bloccato.

Al momento il mercato della Lazio è bloccato per una questione di paletti e bilancio e per questo motivo bisognerà portare pazienza. Ci sono delle novità di calciomercato che ora possono rivelarsi decisive riguardo le mosse che farà la società che ha tutte le intenzioni migliori possibili per andare a rinforzare la rosa e dare continuità al progetto. Intanto, Sarri ha avuto rassicurazioni dal proprio presidente e gli ha rivelato di aver chiuso anche il primo colpo per l’attacco per il prossimo anno.

La Lazio ha già l’accordo con Berardi per il trasferimento e dovrà solo definire dei dettagli con il Sassuolo. Ma al momento non c’è possibilità di chiudere il colpo per la situazione economica e allora è tutto in stand by.

Lazio: Berardi il colpo, Lotito non può ufficializzarlo

Al momento però Berardi non può firmare con la Lazio, perché il club biancoceleste per una questione economica e di bilancio dovrà aspettare. Ci sono due possibilità riguardo questo affare, attendere ancora dei giorni o concludere una cessione importante.

Berardi non vede l’ora di giocare la Champions e in un top club facendo il salto di qualità. La Lazio è la scelta giusta e per questo motivo ora il giocatore aspetta e freme per far si che si chiuda tutto il prima possibile.

Calciomercato Lazio: Milinkovic Savic via per sbloccare Berardi

Chiaramente tra i primi nomi che si possa pensare per una cessione c’è Milinkovic Savic che ha una valutazione ormai di 30 milioni di euro e difficilmente si riuscirà a vendere per un’offerta maggiore. Per sbloccare l’acquisto di Berardi allora la Lazio può dare il via libera per Milinkovic, con in Italia Milan e Inter che si sfidano più di tutte per chiudere l’ingaggio del centrocampista serbo.