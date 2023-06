Milan, il primo colpo dopo Maldini è un argentino

Il calciomercato del Milan è già iniziato. I rossoneri hanno fallito tutti gli obiettivi stagionali, tranne la qualificazione in Champions League ai danni della Juventus.

Ora possono iniziare le mosse in entrata e in uscita, soprattutto dopo l’addio di Maldini e Massara. I due dirigenti hanno salutato dopo alterchi importanti con la dirigenza e la volontà del club di agire in maniera diversa. Il club è affidato, ora, a Moncada e alla tecnologia che decideranno come migliorare la rosa e il primo colpo è deciso: si pesca in Argentina e può firmare uno degli amici di Lionel Messi, oltre che Campione del Mondo.

Calciomercato Milan: il primo colpo è argentino

L’addio di Paolo Maldini e di Frederic Massara ha stoppato tutte le trattative che erano iniziato precedentemente. I rossoneri stanno cercando miglioramenti in ogni zona del campo e stanno iniziando a scrutare molti nomi diversi. Il futuro del Milan passa dalle mosse di calciomercato che sono già ben delineate.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan ha messo nel mirino Marcos Acuña del Siviglia. Il laterale argentino potrebbe essere un nome importante per fare da jolly in casa rossonera.

Calciomercato Milan: colpo Marcos Acuña per la difesa

Il Milan segue Marcos Acuña per la difesa. L’argentino è stato uno dei migliori calciatori al Mondiale in Qatar e con il Siviglia è stato importantissimo nel corso degli anni. I rossoneri cercano un sostituto di Theo Hernandez per la fascia sinistra e si pensa al classe ’91 per completare il reparto.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, Acuña è il primo nome sulla lista del Milan per la stagione 2023-24. La dirigenza sta iniziando a lavorare sul suo acquisto e molto presto sarà formalizzata un’offerta.

Marcos Acuña ha perso il posto da titolare al Siviglia ai danni di Alex Telles e sta cercando una nuova avventura. Ha un contratto fino al 2025 e un valore di circa 10 milioni di euro e i rossoneri possono chiudere nel giro di qualche settimana.

Marcos Acuña per il Milan: c’è anche l’Atletico Madrid

Il Milan non è l’unico club interessato a Marcos Acuña. Il laterale spagnolo ha dimostrato di poter essere ancora determinante e decisivo in moltissime situazioni e sarebbe perfetto per aumentare la qualità della rosa rossonera.

Ma sulle tracce di Marcos Acuña c’è anche l’Atletico Madrid. Il club madrileno ha intenzione di trattenere l’argentino in Spagna e può anticipare il Milan con un’offerta al rialzo.