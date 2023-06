Calciomercato, bomba Milinkovic: svelato l’accordo con l’italiana

Emergono nuovi dettagli riguardo l’addio dalla Lazio, nel prossimo calciomercato, di Sergej Milinkovic Savic. Svelato l’accordo con la big italiana.

Con il contratto in scadenza a giugno 2024, Milinkovic Savic può partire a prezzo di saldo dalla Lazio. Lotito è pronto a cedere il suo talento, per evitare di perderlo la prossima estate a parametro zero. Ecco un nuovo retroscena riguardo il giocatore che è nel mirino di numerose società, sia italiane che straniere.

Grandi manovre in casa Lazio riguardo il prossimo calciomercato. La società biancoceleste è a lavoro sia in entrata che in uscita. L’obiettivo di Lotito è rinforzare la rosa per avere a disposizione un organico di qualità che possa affrontare nel migliore dei modi la Champions League e il campionato. Bisognerà risolvere al più presto la questione legata a Milinkovic Savic. Il 28enne ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per il momento non ha ancora rinnovato. Ecco gli ultimi dettagli riguardo il suo trasferimento in una big di Serie A.

Stanno prendendo Milinkovic della Lazio: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Il mercato della Lazio passerà anche dalle cessione di Luis Alberto e Milinkovic. I due big sono pronti a partire e a rimpolpare le casse della società biancoceleste. Entrambi, infatti, sono in trattativa con diverse società italiane e straniere.

Claudio Lotito sarà costretto a trattare per la cessione di Milinkovic che può lasciare la Lazio a prezzo di saldo. Una dura botta per la società biancoceleste che non è riuscita a rinnovare il contratto del centrocampista serbo. Adesso, per evitare di perderlo a zero la prossima stagione, il club è disposto anche ad accontentarsi di 20 milioni di euro.

Ecco svelato il retroscena di calciomercato relativo all’arrivo al Milan di Milinkovic Savic, Maldini prima dell’addio dai rossoneri aveva concluso tutto.

Ultime notizie calciomercato Lazio: ecco l’annuncio su Milinkovic al Milan

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha svelato un retroscena riguardo la trattativa conclusa da Maldini per portare al Milan Milinkovic Savic.

“Nei mesi scorsi Maldini e Massara avevano concluso un grande colpo di calciomercato: portare al Milan Milinkovic Savic per 20 milioni. Il loro addio ha fatto saltare i piani e mandato all’aria l’operazione. Ad oggi è difficile recuperare questa trattativa”.

Milinkovic Savic via dalla Lazio: su di lui Milan, Inter e Juventus

Adesso bisognerà capire quale sarà il futuro alla Lazio di Milinkovic. Il centrocampista serbo poteva essere il grande colpo di mercato del Milan ma l’addio di Maldini ha fatto saltare ogni piano. La Juventus è sempre in agguato, con Allegri che stravede per il giocatore. Sullo sfondo, infine, anche l’Inter con Simone Inzaghi pronto a riaccogliere Sergej in neroazzurro. Una cosa è certa: senza rinnovo, Milinkovic lascerà sicuramente la Lazio, in questa sessione di calciomercato, ad un prezzo anche inferiore rispetto alla richiesta iniziale di Lotito che sperava di incassare 100 milioni.