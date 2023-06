Colpo Luis Alberto: cifre shock e addio Lazio

La Lazio è molto attiva sul calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite.

Con la grande stagione disputata, che ha visto la Lazio chiudere il campionato al secondo posto, per i biancocelesti è tempo di catapultarsi sul calciomercato, per consegnare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti.

Per quanto riguarda le entrate, è oramai noto l’interesse del club capitolino per Domenico Berardi, ala offensiva del Sassuolo. Il tecnico toscano stravede per il neroverde, tanto da richiedere al presidente Lotito uno sforzo per cercare di portarlo a Roma.

Si tratterebbe di un colpo importante per i biancocelesti, che andrebbero ad aggiungere ulteriore qualità alle corsie esterne. A tenere banco, però, sono anche le uscite soprattutto a centrocampo. Nelle ultime ore, infatti, pare essere pervenuta in quel di Formello un’offerta da capogiro per Luis Alberto.

L’Arabia Saudita bussa alla Lazio: offerta shock per Luis Alberto

Oltre alla questione legata a Milinkovic Savic, che vedrà scadere il proprio contratto nel 2024, la Lazio si trova a dover valutare anche Luis Alberto.

Dal Qatar sarebbe arrivata una proposta monstre per il calciatore. L’Al Duhail avrebbe proposto allo spagnolo un quinquennale da 8 milioni di euro netti a stagione, per un totale di 40 milioni. Questa proposta avrebbe fatto vacillare lo spagnolo, che potrebbe decidere di accettare per provare un’esperienza in medio oriente.

Chi non è convinto è invece il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che prenderebbe in considerazione l’idea di cederlo solamente in cambio di offerte a partire dai 20 milioni. La prima proposta di circa 15 milioni, infatti, è stata prontamente rispedita al mittente dal patron del club capitolino. Si tratterebbe di una grande perdita per Maurizio Sarri, che, oltre a Milinkovic, rischia di perdere anche lo spagnolo, rigenerato nella seconda parte di stagione.

Per quanto riguarda il serbo, è oramai risaputo che non è intenzionato a prolungare il proprio contratto. Per questo motivo il presidente ha riferito al procuratore del serbo, Mateja Kezman, di presentarsi con un’offerta da circa 35 milioni di euro. La Lazio rischia di smantellare il grande centrocampo costruito in questi anni, con Luis Alberto che potrebbe dire si alla corte dell’Al Duhail. Il popolo biancoceleste ora trema davvero.