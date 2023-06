UFFICIALE – Lascia il Manchester City: allenerà un altro club

Adesso arriva anche la notizia ufficiale con l’allenatore che lascia il Manchester City dopo la vittoria della Champions League per allenare un altro club.

E’ subito arrivato anche un altro comunicato riguardo la scelta che ha preso il tecnico che adesso è pronto ad iniziare una nuova avventura.

Ci sono novità importanti che riguardano la svolta che potrebbe arrivare da un momento all’altro per quanto riguarda la sua carriera.

Calciomercato: addio al Manchester City

E’ arrivato l’annuncio della società che ha salutato il proprio allenatore. Una decisione importante quella presa dal giovane tecnico che ora è in rampa di lancio e vuole provare ad ottenere la sua occasione per svoltare la carriera. Ci sono delle novità importanti che riguardano le ufficialità che sono arrivate nel giro di poche ore. Perché prima c’è stato il saluto al Manchester City da parte dell’allenatore e poi la nuova squadra, sempre inglese, ha annunciato che sarà lui il nuovo allenatore per i prossimi anni.

Un momento difficile anche per Guardiola per i legami che aveva istaurato con lui, ma è stato giusto così visto il traguardo raggiunto proprio in questa stagione con il triplete ottenuto e la vittoria della prima Champions League della storia del Manchester City, che saluta quindi così Enzo Maresca pronto ad iniziare la sua nuova avventura da allenatore come aveva già fatto in precedenza con altre occasioni.

Adesso è tutto pronto per quella che sarà la nuova avventura di Enzo Maresca che ha deciso di affidare il suo futuro al Leicester che ha puntato forte su di lui dopo la delusione di questa stagione. Le prossime ore saranno decisive per capire che progetto sarà portato avanti da parte dell’allenatore e la società inglese.

Enzo Maresca nuovo allenatore del Leicester

Adesso è anche ufficiale: Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Leicester. Il tecnico italiano ha firmato un contratto fino al 2026 con le Foxes per provare a tornare tra i grandi. Quest’anno il Leicester è retrocesso in Championship e l’obiettivo è quello di tornare subito in Premier League per fare di nuovo la storia.

La carriera di Enzo Maresca

La carriera di Enzo Maresca da allenatore è iniziata solo nel 2017 quando era il vice allenatore all‘Ascoli, poi collaboratore tecnico al Siviglia, ancora vice allenatore al West Ham e allenatore dell’U23 del Manchester City. La prima occasione è arrivata nel 2021 con il Parma in Serie B, ma non è andata come si sperava per Enzo Maresca e dopo poco è finito il rapporto.

Poi è tornato al Manchester City per questa stagione come collaboratore tecnico di Guardiola e adesso è pronto a godersi la sua lunga carriera iniziando con il Leicester il prossimo anno in Championship.