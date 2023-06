Calciomercato Napoli: primo colpo per Garcia, arriva dalla Spagna

S’infiamma il calciomercato del Napoli: ecco il primo squillo targato Rudi Garcia. De Laurentiis accontenta subito il suo allenatore, ecco chi arriva dalla Spagna.

Con l’annuncio di Rudi Garcia, come nuovo allenatore del Napoli, entra nel vivo il mercato del club azzurro con Aurelio De Laurentiis pronto ad intervenire per rinforzare ulteriormente la rosa. In attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Giuntoli, attualmente separato in casa, a guidare il calciomercato estivo 2023 del Napoli ci sono Micheli e Mantovani due ex collaboratori del ds ex Carpi che è nel mirino della Juventus. Il primo acquisto del Napoli per Garcia dovrebbe arrivare dalla Spagna, ecco tutti i dettagli.

Come con Lobotka, il Napoli è pronto a pescare in casa Celta Vigo per rinforzare il centrocampo. Il club azzurro ha messo nel mirino uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo che nell’ultima stagione in Liga ha messo a segno la bellezza di undici reti. Considerato un grande talento, il suo futuro può essere in Serie A tra le fila del Napoli che è pronto ad investire tanti soldi per portare in Italia.

Ultime notizie calciomercato Napoli: svolta dalla Spagna, arriva dal Celta Vigo il primo acquisto

Può essere il primo rinforzo per Rudi Garcia che ieri è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ex Roma è pronto ad accogliere in squadra il giovane talento che è considerato in Spagna un crack. Può essere l’erede di Zielinski che non ha ancora rinnovato con il club azzurro ed è nel mirino della Lazio in vista della prossima stagione.

Gabri Veiga al Napoli, le ultime sulla trattativa di calciomercato

Calciomercato Napoli: accordo con l’agente di Gabri Veiga

Veiga è il nuovo obiettivo del Napoli. Il centrocampista di proprietà del Celta Vigo è stato seguito da Micheli e Mantovani, attualmente i responsabili del calciomercato del club azzurro. Con l’agente del ragazzo c’è già un accordo di massima sulla base di un contratto di cinque anni da poco meno di 2 milioni a stagione. Resta da convincere solo la società spagnola che per cedere al Napoli Veiga chiede 40 milioni di euro.