Georgina e Ronaldo in crisi? Nuovo accordo sui figli

Continuano le indiscrezioni sulla possibile crisi fra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, a tal punto che i due avrebbero stipulato anche un accordo sulla vita genitoriale post separazione.

Nonostante la serie tv in due stagioni mostri il premuroso amore di Cristiano Ronaldo nei riguardi della sua Georgina Rodriguez e nonostante quest’ultima abbia fatto importanti rinunce per seguire la vita professionale del campione portoghese, le ultime indiscrezioni narrano di un amore al capolinea.

Da quando è iniziata l’avventura araba di CR7, i rumors sulla separazione fra i due si susseguono. Pare che gli stili di vita e le esigenze non collimino e potrebbe presto realizzarsi un’inattesa separazione.

Ne aveva parlato ultimamente ‘TV GUIA’, dedicando attenzione alla situazione della coppia. Sembra che i due vivano ad oggi da separati in casa e che l’unica motivazione per la quale non abbiano provveduto a prendere ciascuno la propria strada sia per amore dei figli che hanno in comune.

Potrebbe anche esserci una concreta difficoltà nel gestire in generale la loro vita da separati, giacché oltre ai figli ci sono tante altre condizioni, anche economiche. Si era parlato di un accordo stipulato già al momento della prima gravidanza dell’argentina per tutelare il patrimonio del portoghese. Quali sarebbero in concreto i termini dell’accordo?

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, la crisi non è solo un rumors

Si racconta che l’accordo stabilito, prima che i due dessero vita alla famiglia numerosa che attualmente condividono, preveda che la casa di La Fianca a Pozuelo sia di Georgina, la quale riceverebbe una sorta di pensione da 100.000 euro al mese per tutta la vita.

Con l’arrivo poi della piccola Bella Esmeralda, i termini sarebbero stati leggermente modificati. Si narra, infatti, che Georgina Rodriguez all’anagrafe sia madre non solo di Alana e Bella Esmeralda ma anche dei gemelli Eva e Matteo, sebbene non biologica.

Nel dicembre del 2018, infatti, la giovane compagna di Cristiano Ronaldo avrebbe viaggiato da sé da Torino a Lugaro per registrare Alana Martina come cittadina portoghese presso il consolato locale. Allo stesso sono iscritti anche i due gemelli, nati nello stesso anno, ovvero durante il 2017.

I documenti con cui era in viaggio Georgina Rodriguez portavano la firma anche di Cristiano Ronaldo, legittimando quindi l’atto che la consorte stava per realizzare ovvero darle pieni poteri per registrare i figli.