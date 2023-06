Iscrizione Serie B Sampdoria, la decisione del tribunale

Ecco le ultimissime notizie riguardo l’iscrizione alla Serie B della Sampdoria: c’è l’annuncio, cosa ha deciso il tribunale.

Ore cruciali per quanto riguarda il futuro del club blucerchiato. Ecco tutti i dettagli riguardo l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B da parte della Sampdoria. Arrivano nuovi aggiornamenti in merito al destino della società che ha da poco concluso la trattativa per la cessione del club. C’erano alcune questioni da risolvere prima di procedere alla domanda d’ammissione al campionato della serie cadetta. C’era bisogno dell’ok da parte del Tribunale, ecco tutti i dettagli relativi al destino del club blucerchiato.

S’è conclusa l’Assemblea degli azionisti della Sampdoria che ha approvato il bilancio del club. C’è il via libera, inoltre, per quanto riguarda l’aumento di capitale al prestito da parte di Radrizzani e Manfredi. Una mossa necessaria per garantire l’iscrizione al campionato di Serie B da parte della Sampdoria che potrà finalmente avere il via libera per programmare la prossima stagione. Ecco cosa manca per la definizione di questa pratica.

Ultime notizie Sampdoria:

Il Tribunale ha concesso l’autorizzazione all’emissione del prestito obbligazionario da parte della Sampdoria. In questo modo la società blucerchiata potrà completare la procedura per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Il tutto dovrà concludersi entro e non oltre il 20 giugno 2023.

La riunione s’è conclusa in queste ore con la fumata bianca. Il bilancio 2022 è stato approvato: il presidente Lanna e tutto il cda sarà in carica fino al passaggio definitivo della società con la cessione del club che avverrà prossimamente con l’arrivo in blucerchiato del duo Radrizzani e Manfredi.

Arrivano buone notizie da Genova. Ci sono stati nuovi passi avanti per quanto riguarda la salvezza della Sampdoria che è pronta a ripartire con un progetto ambizioso in vista della prossima stagione. L’Assemblea e il Tribunale, hanno dato l’ok per il prestito. In questo modo ci sarà la possibilità di iscrivere la Sampdoria al prossimo campionato di Serie B.

I nuovi proprietari pagheranno tutto attraverso questa emissione obbligazionaria di 30 milioni, emessa dalla Sampd e sottoscritta da Manfredi e Radrizzani attraverso una società veicolo che è stata denominata ‘Blucerchiati srl’. Mancano, adesso, solo gli ultimi passaggi burocratici prima dell’ufficialità relativa all’iscrizione in Serie B della Sampdoria. Intanto, sono già stati scelti allenatore e direttore sportivo che avranno il compito di riportare in A la squadra.

Sampdoria, via libera per l’iscrizione in Serie B. Radrizzani ha scelto Legrottaglie, Paratici e Grosso

Secondo le ultime indiscrezioni, la Sampdoria ripartirà da Fabio Paratici che guiderà il prossimo calciomercato della società blucerchiata. L’ex dirigente della Juventus si affiderà alla consulenza di Legrottaglie che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Per quanto riguarda il futuro allenatore della Sampdoria, in pole c’è Fabio Grosso che ha appena comunicato al Frosinone la sua decisione di non rinnovare il contratto. L’ex terzino, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, proverà a riportare in Serie A la Sampdoria.