Italia: addio Mancini, il sostituto è già a Coverciano

Continuano ad esserci pareri contrastanti e polemiche riguardo il lavoro di Roberto Mancini con la Nazionale dell’Italia. Il commissario tecnico ora è tornato in discussione.

Continuano ad esserci delusioni per i tifosi italiani che si stanno allontanando dalla Nazionale dopo quanto accaduto negli ultimi anni. Perché qualcosa ora potrebbe compromettere anche il lavoro del ct.

Tante voci di calciomercato che riguardano la possibile scelta della FIGC o dello stesso allenatore che può pensare di dire addio all’Italia.

Italia: Mancini può dire addio

Ci sono novità importanti che riguardano la Nazionale dell’Italia che in questi ultimi mesi ha deluso nei risultati. Perché dopo l’Europeo vinto inaspettatamente nel 2021 per la squadra guidata da Roberto Mancini sono arrivate grandi delusioni. Un girone di qualificazioni Mondiali dominato per poi rallentare nelle ultime partite ed essere beffati all’ultima giornata dalla Svizzera che si è presa il primo posto e la qualificazione diretta. Per gli azzurri ci sono stati gli spareggi, dove è arrivata la clamorosa sconfitta in casa contro la Macedonia del Nord che ha sancito un altro Mondiale senza Italia.

Il ct ha riflettuto tanto e pensato anche di presentare le dimissioni dopo la delusione forte, ma la Federazione dell’Italia ha deciso di dare pienamente fiducia a Mancini e l’ha convinto a restare ancora. L’obiettivo è creare una squadra giovane e forte in vista dei Mondiali 2026 in America dove la Nazionale non può fallire questa volta. Ma, intanto, arrivano altre delusioni per l’Italia.

Nelle ultime ore si è giocata la semifinale di Nations League contro la Spagna, dove è arrivata una sconfitta all’88 minuto che ha buttato fuori la Nazionale da questa competizione che puntava a vincere. Niente da fare e altro ko pesante da incassare per l’Italia che non sa più vincere le partite importanti. Ormai la lunga striscia di risultati senza sconfitte di Mancini è solo un vecchio ricordo.

Italia: nuovo allenatore post Mancini? Allegri l’idea

Al momento non c’è la sensazione di un cambiamento da parte dell’Italia per sostituire il possibile addio di Mancini. Ma in caso dovesse esserci una rottura con una decisione forte che arriverà da parte del ct o da parte della FIGC, sarà pronta anche la scelta con Allegri una delle idee.

E’ sempre stato stimato in Italia e nella Federazione Allegri, che in futuro potrebbe pensare anche ad una nuova avventura diversa sulla panchina della Nazionale.

Italia: Allegri a Coverciano per lezioni agli allenatori

Proprio in questi giorni Allegri è stato a Coverciano. L’allenatore della Juventus ha tenuto una lezione tattica presso il centro federale per gli allievi Uefa A e Uefa Pro. Il livornese gode di grande stima all’interno del settore tecnico, che potrebbe rientrare a fine carriera come preparatore per le nuove generazioni di allenatori.