Juve, obiettivo Maxime Lopez: 3 pedine per il Sassuolo

Ci sarebbe anche Maxime Lopez del Sassuolo tra i primi obiettivi di mercato della Juventus che ha varie pedine di scambio.

Non è ancora chiarissimo il futuro della Juventus, parlando di guida tecnica. Il futuro prossimo invece è ovviamente delineato con i bianconeri che alla fine dovranno fare un anno di purgatorio e giocare in Conference League, finendo forse per essere poco appetibili dal punto di vista del mercato.

Avevano deciso di ripuntare su Massimiliano Allegri in casa bianconera, ma il tecnico toscano parrebbe ancora tentato dai tanti soldi che offrirebbe l’Al-Hilal. Non si trasferirebbe in un campionato blasonato, ma certo le cifre che possono offrire lì, non sono quelle della Juve, né tantomeno quelle che gli offrirebbero in Italia, anche altrove. L’allenatore si sceglierà poi, nel caso.

Se va via lui potrebbe arrivare il francese

Ma il mercato non può fermarsi e questo la dirigenza juventina lo sa. Basterebbe un ritardo ed altre squadre potrebbero prendersi i pezzi migliori. Dopo, non si potrà tornare indietro. Per tale motivo in queste ore si sentono tanti nomi accostati alla compagine torinese che vuole assicurarsi dei calciatori di alto livello, per tornare subito a lottare per lo scudetto. Cosa che, a dire il vero, negli ultimi due anni non è praticamente avvenuta.

Stando alle ultime voci di mercato, anche il forte francese del Sassuolo, Maxime Lopez, sarebbe finito nel mirino della Juventus. Obiettivo magari seguito già da tempo, ma sicuramente il classe ’97 di Marsiglia, ha diverse squadre al seguito. Piedi buoni e velocità di pensiero, il ragazzo è arrivato nel 2020 dal Marsiglia per esprimersi a grandi livelli in tre anni di Serie A. Adesso, sembra giunto il momento di fare il grande passo.

Non sarà facile per i neroverdi, trattenere ancora per un anno il venticinquenne che nella stagione appena terminata era uno dei punti chiave della squadra di Alessio Dionisi, con 30 presenze all’attivo dopo le altre 35 dell’anno prima. Sul centrocampista, ci sarebbero anche diverse squadre tra cui, pare, il Brighton di De Zerbi.

I bianconeri però, potrebbero avere in casa la loro corsia preferenziale. Per la Vecchia Signora non sarebbe un problema la valutazione di 15-20 milioni di euro, ma per sbaragliare la concorrenza, potrebbe offrire agli emiliani, anche una contropartita.

Al Sassuolo infatti, piacerebbero sia Barrenechea che De Winter, ma soprattutto Soulé che in Serie A ha già molte corteggiatrici. La trattativa per Lopez non sarebbe già in stato avanzato, ma sembra che i bianconeri puntino su di lui, in caso di partenza di Leandro Paredes.