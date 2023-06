L’Empoli pesca un altro jolly: trovato il nuovo Baldanzi

Una salvezza che conferma la bontà del lavoro del club toscano. Intanto dal vivaio emerge un altro talento già nel mirino delle big.

La squadra allenata da Paolo Zanetti ha concluso la stagione perdendo in casa con la Lazio, ma gli azzurri hanno compiuto appieno il proprio dovere, centrando la salvezza lo scorso 15 maggio con tre giornate d’anticipo. La rete decisiva l’ha siglata Roberto Piccoli a Marassi al terzo minuto di recupero della ripresa, impattando il vantaggio della Sampdoria firmato Alessandro Zanoli.

Secondo anno consecutivo in serie A per il club di Fabrizio Corsi, vero fuoriclasse nel mantenere nel massimo campionato la compagine di una città con meno di 50000 abitanti. Il segreto dell’Empoli resta la capacità di creare giocatori dal proprio vivaio, con un’attenzione particolare ai ragazzi residenti in Toscana.

L’ultimo gioiello si chiama Tommaso Baldanzi, 20 anni compiuti lo scorso 23 marzo. Sul mancino ci sono gli occhi di mezza serie A. Oltre al fantasista, l’Empoli ha tirato fuori un difensore centrale che sta vivendo da protagonista l’avventura mondiale dell’Under 20.

Vivaio Empoli senza fine: dopo Baldanzi ora brilla Guarino

Tommaso Baldanzi anche nel mondiale in corso in Argentina ha dimostrato tutto il suo valore. Come nel suo Empoli, il fantasista si muove lungo tutto il fronte d’attacco, senza mai dare riferimento agli avversari. Il talento di Poggibonsi, grazie anche al coraggio di Paolo Zanetti, ha chiuso la stagione con 4 reti in 26 gare, 1788′ in campo da protagonista.

Difficile dare una valutazione del ragazzo, il presidente Corsi non vorrebbe venderlo ma se arrivasse un’offerta dai 25 milioni in su, per i bilanci del club sarebbe difficile trattenerlo.

Da Empoli sono passati calciatori ormai titolari ovunque. Krunic e Bennacer al Milan, Zielinski, Mario Rui e Di Lorenzo al Napoli. Non vanno dimenticati né Asllani, sbarcato all’Inter nella scorsa estate, né Traoré, ceduto al Sassuolo nel 2021 che a gennaio scorso ha incassato 30 milioni dal Bournemouth.

Insomma, occhio lungo, in tutti i settori del campo. In difesa potrebbe partire anche Guglielmo Vicario, portiere azzurro destinato ad una big, ma a stupire è un altro centrale. Parliamo di Gabriele Guarino, 2 gol in 16 gare nel torneo Primavera 1, titolare del centro-sinistra nella linea a quattro di Carmine Nunziata, il tecnico che l’ha lanciato nell’Under 20.

Sarri lo vuole: la Lazio ha chiesto Guarino

A soli 19 anni compiuti ad Aprile, Guarino è entrato nel mirino di una big. La Lazio di Maurizio Sarri avrebbe preso informazioni sul ragazzo. Se i biancocelesti cedessero lo spagnolo Gila, il difensore classe 2000 ha richieste in Liga, allora Guarino potrebbe sbarcare nella capitale. In questo caso, Corsi spera di ripetere quanto accaduto con un altro prospetto cresciuto ad Empoli.

Mattia Viti, 21 anni compiuti a gennaio, centrale mancino, dopo appena 20 presenze in serie A nel 2021-2022, l’estate scorsa ha portato il Nizza a investire ben 15 milioni. Ora Guarino dovrebbe valere un po’ meno, ma la strada è tracciata, anche per la gioia di Pietro Accardi. Il ds toscano ha appena rinnovato fino al 2026 con l’Empoli. Un altro successo dell’uomo mercato di Corsi che De Laurentiis avrebbe voluto a Napoli quale potenziale erede di Giuntoli.