Maldini sarà il nuovo direttore sportivo: scelta fatta, accordo vicino

Dopo la sorprendente e dolorosa separazione dal Milan, Paolo Maldini si sta godendo delle meritate vacanze con la sua famiglia a Miami, recuperando le energie preparandosi al meglio a quello che la sua carriera da dirigente potrebbe avere in serbo per lui. Nei tre anni alla guida del club del suo cuore la leggenda italiana ha raggiunto ottimi risultati, vedi lo scudetto della passata stagione, attirando l’attenzione di alcune big d’Europa, ma non solo, pronte quest’estate a sfruttare la sua separazione dal Milan per ingaggiarlo.

Svolta nel futuro di Maldini: sarà il nuovo direttore sportivo

Attualmente in vacanza a Miami, Maldini sarebbe stato contattato negli scorsi giorni dalla proprietà in questione che, oltre ad offrirgli l’incarico ovviamente, gli avrebbe spiegato anche tutto il progetto sportivo e societario che si intende perseguire. Il tutto ha fortemente attirato l’attenzione di Maldini che, stando alle ultime notizie, non avrebbe del tutto rifiutato la destinazione, ma avrebbe chiesto più tempo per prendere e comunicare poi la sua -definitiva- decisione, anche perché intenzionato a confrontarsi prima con la sua famiglia. Filtra comunque ottimismo nella proprietà, che spera di poter sfruttare la figura dell’italiano per attirare sempre più campioni nel prossimo calciomercato.

Stando dunque a quanto riportato da AlkassChannel, Paolo Maldini sarebbe uno dei primi nomi per il ruolo di direttore sportivo dell’Al-Ahli a partire dalla prossima stagione.

Il campionato saudita sta attirando a sé tantissimi campioni in questo calciomercato, vedi Kantè, Benzema e Cristiano Ronaldo, confermando l’importante processo di crescita iniziato qualche anno fa. Per completarlo, però, c’è bisogno di tanto altro ancora, ed ecco che anche allenatori e dirigenti di un certo livello potrebbero iniziare a sposare le cause dei club sauditi.

Maldini all’Al-Ahli, si può? Le ultime

Maldini e la proprietà dell’Al-Ahli si sono sentiti nel corso degli ultimi giorni, senza però approfondire più di tanto la quesitone. Come da giocatore, però, l’ex direttore sportivo del Milan ha in più uscite confermato che se non ai rossoneri difficilmente avrebbe preso questa strada altrove.

A questo punto, però, mai dire mai, anche perché un club della disponibilità economica dell’Al-Ahli potrebbe mettere sul tavolo a Maldini quello che Cardinale invece non ha fatto, sia a livello economico che d’azione, facendogli cambiare idea.