Milan: infortunio in Nazionale, il club corre ai ripari

Non arrivano buone notizie per il Milan: c’è l’annuncio dalla Francia riguardo l’infortunio del rossonero, ecco svelati tutti i dettagli.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo il Milan con la società che dovrà affrontare anche questo problema, in ottica calciomercato. Moncada e Furlani sono a lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Stefano Pioli che deve fare i conti con i continui acciacchi del giocatore che anche la scorsa stagione ha saltato buona parte delle partite a causa di un infortunio. Adesso un nuovo stop ha colpito il calciatore, impegnato con la Francia per alcune partite amichevoli: ecco le ultime notizie riguardo le sue condizioni fisiche.

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo lo stato di salute del francese che s’è fatto male con la propria Nazionale. Un problema non di poco conto per il Milan che dovrà valutare meglio le sue condizioni visto che il calciatore non è nuovo a questi tipi di problemi. Ecco perché, nel prossimo calciomercato estivo 2023, la società dovrà prendere una valida alternativa al francese.

Ultime notizie Milan: infortunio con la Nazionale francese

La Francia questa sera affronterà, nella gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei, il Gibilterra. Una sfida sulla carta semplice per la compagine di Deschamps che dovrà fare a meno, con molta probabilità, del portiere del Milan Mike Maignan che si è infortunato e non ha svolto l’allenamento di ieri a causa di un fastidio muscolare.

Le condizioni dell’estremo difensore sono da valutare, probabile che il ct francese decida di non rischiare il portiere del Milan e di schierare dal primo minuto Brice Samba. L’estremo difensore del Lens è il vice in Nazionale del rossonero, il portiere Samba si prepara ad esordire con la Nazionale. Intanto, bisognerà valutare le condizioni fisiche di Maignan che è rimasto a lungo fermo nel corso dell’ultima stagione a causa di un problema al polpaccio.

Questa situazione apre un dibattito all’interno dell’ambiente Milan con la società che dovrà chiudere al più presto la questione legata ai portieri.

Ultime notizie Milan: chi sarà il sostituto di Maignan al Milan

Il Milan dovrà valutare bene le sue condizioni ed intervenire in ottica calciomercato con l’acquisto di un nuovo portiere, soprattutto dopo l’addio di Tatarusanu e Mirante. I rossoneri sono a caccia di un vice Maignan e di un terzo portiere. Nella lista c’è Sportiello, già bloccato lo scorso gennaio da Maldini.

Sportiello al Milan, affare in dirittura: quando arriva l’ufficialità

L’accordo con Sportiello è già stato raggiunto: arriverà al Milan a parametro zero. Il suo ingaggio sarà comunicato il primo luglio, quando il giocatore si libererà ufficialmente dall’Atalanta. Sarà lui il nuovo vice Maignan al Milan.