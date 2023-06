Napoli, via Osimhen: patto ADL-Garcia, ecco chi arriva

La notizia che tutti i tifosi del Napoli aspettavano da settimane è arrivata sorpresa nella serata di ieri, quando sui suoi profili social il presidente Aurelio De Laurentiis ha ufficializzato Rudi Garcia come nuovo allenatore degli azzurri. A seguiti di questo anche i campioni d’Italia possono finalmente iniziare a programmare la prossima stagione, con un’importante questione di base però da risolvere: il futuro di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, infatti, è desiderio di mercato di tantissimi club, e trattenerlo difronte ad un’offerta irrinunciabile sarà davvero difficile. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, Garcia e ADL avrebbero fatto un patto che prevederebbe l’arrivo di un solo attaccante nel momento in cui Osimhen dovesse lasciare.

Calciomercato Napoli, patto ADL-Garcia: ecco chi al posto di Osimhen

Il calciomercato estivo del Napoli sta iniziando a muovere le sue prime importanti pedine. Dopo l’addio, oramai ufficioso, di Kim Min Jae, il club campione d’Italia è ora al lavoro per definire una volta e per tutte il futuro di un altro dei protagonisti di questo scudetto, nonché idolo dei tifosi: Victor Osimhen.

Il nigeriano è infatti seguito, a tratti quasi perseguitato, dai più grandi club d’Europa, disposti a fare follie pur di ingaggiarlo in questo calciomercato. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis e del neo allenatore Rudi Garcia è ovviamente quella di -provare a- trattenere a Napoli Victor Osimhen, ma entrambi sono consapevoli che difronte ad un’offerta da 150/160 milioni di euro sarà davvero complicato riuscire in questo intento. Per questo motivo il nuovo corso azzurro avrebbe iniziato a valutare degli scenari alternativi a questa situazione, con Garcia ed ADL che sarebbero arrivati ad un compromesso, ad una sorta di patto, in caso di cessione del numero 9.

Questo, stando a quanto riportato da Sportmediaset, prevederebbe che qualora Osimhen dovesse salutare Napoli, il club campione d’Italia virerebbe in maniera “prepotente” su un unico obiettivo per l’attacco: Jonathan David.

Napoli, via Osimhen: Garcia vuole David, ok di ADL

Il Napoli sta iniziando a programmare la prossima stagione, e lo sta facendo valutando due possibili in scenari. In uno di questi al centro del progetto tecnico azzurro campeggia ancora forte Victor Osimhen, nell’altro, invece, il centravanti nigeriano non c’è perché venduto da Aurelio De Laurentiis, ma prontamente sostituto da Jonathan David del Lille.

Il canadese classe 2000 è in pratica il prescelto di Rudi Garcia. Il neo allenatore del Napoli, infatti, non vorrebbe nessun altro al posto di Osimhen se non Jonathan David, che in questi anni con la maglia del Lille ha dimostrato di meritare palcoscenici importanti. Proposto il nome, ADL non ha potuto fare altro che accettare la richiesta del suo allenatore, che comunque spera ancora di poter trattenere il più a lungo possibile al Napoli Osimhen.

Napoli-David: le richieste del Lille

Il Napoli pensa dunque a Jonathan David per il post Osimhen in questo calciomercato. Il canadese in questi anni al Lille ha dimostrato di saperci fare, facendo notevolmente aumentare la sua valutazione. Stando alle ultime notizie, infatti, per cedere David i Les Dogues potrebbero arrivare a chiedere almeno 60 milioni di euro.