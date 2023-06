Rottura improvvisa: arriva Pirlo in panchina

Andrea Pirlo è pronto a tornare in panchina. Un presidente ha rotto con il tecnico e sembra pronto ad affidare la panchina all’ex Juventus.

Scossone improvviso in Serie A. Un presidente ha rotto con l’attuale tecnico e sta valutando la possibilità di cambiare in panchina e affidare la guida della squadra ad un allenatore sicuramente differente rispetto a quello attuale.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il presidente ha avviato i contatti con Andrea Pirlo per valutare la possibilità di fare un cambio in panchina. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere delle prime risposte.

Serie A: Pirlo in panchina, c’è la svolta

Il futuro di Andrea Pirlo potrebbe essere in Serie A in questa stagione. Il tecnico, dopo la rottura con il club turco, ha deciso di non accelerare il suo ritorno in panchina e aspettare per trovare l’occasione giusta e rilanciarsi nel nostro campionato. Ora, come detto, sono in corso degli approfondimenti per valutare davvero con attenzione la possibilità di questa esperienza e quindi nelle prossime ore sono attese delle novità molto importanti.

Stando alle ultime indiscrezioni, Iervolino non sarebbe assolutamente soddisfatto del comportamento tenuto da Paulo Sousa e quindi potrebbe decidere di affidare la panchina della Salernitana ad Andrea Pirlo. Si tratta, come detto in precedenza, di una ipotesi nata in queste ultime ore e per questo motivo bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro della situazione.

La speranza da parte dei tifosi della Salernitana è quella di riuscire ad arrivare il prima possibile alla soluzione definitiva e quindi avere un quadro chiaro su come partire la prossima stagione. Iervolino ha aperto una riflessione e i dubbi saranno sciolti nel giro di davvero pochi giorni.

Ultime Pirlo: la Salernitana ci pensa

Andrea Pirlo e la Salernitana: un matrimonio che ora si può fare. Come spiegato in più di un’occasione nei mesi scorsi, il nome del tecnico bresciano era stato sondato già dopo la rottura con Nicola, ma alla fine l’ex centrocampista ha deciso di sposare il progetto della Turchia almeno fino al termine della stagione.

Molto, però, dipenderà dal destino di Paulo Sousa. In caso di rottura, Iervolino è pronto ad affidare la propria panchina ad Andrea Pirlo. Resta da capire la volontà del tecnico di sposare questo progetto oppure aspettare una chance più importante.