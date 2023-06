UEFA, sorride la Roma: i nuovi parametri riscattano il club

Buoni risultati e una finale di Europa League, gli ingredienti perfetti della ricetta di Mourinho, per l’UEFA la Roma fa un balzo clamoroso in classifica.

Tre occasioni incredibili per portare il movimento calcistico italiano sul tetto d’Europa dopo tanto tempo, dopo un predominio soprattutto inglese e spagnolo. Ma alla fine sono arrivate tre grosse delusioni. Le italiane impegnate nelle rispettive finali delle massime competizioni europee hanno fallito sul più bello, contro squadre di altrettanto valore, eppure ciò che resta è soprattutto tanto orgoglio e buona motivazione per fare ancora meglio il prossimo anno.

L’Inter ha chiuso il proprio percorso di crescita in Champions League tenendo testa all’imperioso Manchester City di Pep Guardiola, vera corazzata di questa stagione, mentre la Fiorentina ha sorpreso tutti inseguendo il sogno Conference League contro il West Ham.

La stessa competizione vinta un anno prima dalla Roma all’esordio, sempre sotto la guida del solito trascinatore José Mourinho che avrebbe voluto ripetersi ancora una volta vincendo anche l’Europa League contro il Siviglia.

Per i giallorossi, al di là del rammarico e del rimpianto di non esser riusciti a sfruttare certe occasioni sul terreno di gioco della Puskas Arena di Budapest, possono comunque ritenersi soddisfatti per il complessivo cammino compiuto nel giro di appena due annate. Tanto che, per l’UEFA, il club dei Friedkin è quello che ha subito la maggiore impennata nel Ranking pubblicato in questo periodo dell’anno, a giochi conclusi.

Orgoglio giallorosso, bene tutte le italiane nel Ranking UEFA

Ai fini della classifica, vengono impegnati parametri legati all’andamento del club nel corso della stagione, ai trofei vinti e al complessivo impatto migliorativo avuto rispetto all’annata precedente.

La Roma stacca dunque il pass per la Top 10, stagliandosi appena un punto al di sotto del Barcellona di Xavi fermo al nono posto. Resiste ancora la Juventus, unica altra italiana in questo speciale fazzoletto di grandi realtà europee, all’ottavo posto.

Quindi a salire Manchester United, PSG, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco e Manchester City capolista. Per i bianconeri, però, l’euforia non durerà a lungo. Si prevede infatti una perdita netta di posizioni il prossimo anno, con il rischio di mancata partecipazione alle competizioni europee ancora verosimile nonostante la conquista del ticket per la Conference.

Con ogni probabilità scivolerà al di sotto dell’Inter, ferma all’undicesima posizione. Bene anche le altre italiane, con il Napoli che guadagna sei posizioni ed è diciannovesima; mentre il Milan (36°) sale di nove posizioni grazie alla semifinale di Champions League raggiunta. In calo soltanto l’Atalanta (28°).

A seguire la classifica delle italiane nel Ranking UEFA, come riportato da ‘Calcio e Finanza’: