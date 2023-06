Arabia Saudita, c’è chi dice no: un top player per la Serie A

L’Arabia Saudita sta attirando molti giocatori, ma c’è anche chi dice no: possibile futuro in Serie A per il top player.

Se qualche anno fa abbiamo assistito ad un vero e proprio esodo di giocatori e top player verso la Cina, in queste settimane è l’Arabia Saudita ad aver preso il posto del paese dell’Asia orientale.

Forti di ingenti quantità di denaro, i club sauditi prendono per la gola i top player e, dopo aver portato un giocatore come Cristiano Ronaldo in Saudi Pro League, è arrivato anche Benzema, ricoperto d’oro dall’Al Ittihad. Il club giallonero è uno dei più scatenati in questa sessione di mercato e presto accoglierà nelle sue fila un altro top player come N’Golo Kanté.

Nelle prossime settimane, altri top player potrebbero volare verso l’Arabia Saudita, con l’Al Hilal che ad esempio ha messo nel mirino Romelu Lukaku per superare la delusione Messi e questo non potrà che accrescere l’appeal del campionato. Tuttavia, non sempre i soldi arabi vincono ed un top player della Premier League ha deciso di dire no ad una ricca offerta. Stiamo parlando di Wilfried Zaha che ha rispedito al mittente la proposta dell’Al Nassr e che potrebbe avere un futuro in Serie A.

Zaha rifiuta l’Al Nassr e resta in Europa: possibile futuro in A per l’ivoriano

Negli ultimi giorni si era parlato molto del possibile trasferimento di Wilfried Zaha in Arabia Saudita e l’attaccante ivoriano sembrava vicinissimo all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo ma, a quanto pare, il giocatore non ha intenzione di giocare in Saudi Pro League. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, l’attaccante del Crystal Palace ha deciso di rifiutare la super offerta del club arabo che gli aveva proposto un contratto da 50 milioni di euro l’anno.

Una cifra davvero da capogiro, ma i soldi non sempre fanno la felicità e Zaha ha gelato così l’Al Nassr, con l’attaccante ivoriano che ha tutt’altri obiettivi. Il giocatore starebbe aspettando l’offerta di un club che gli consenta di giocare la Champions League e di recente si è parlato di un interesse di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid.

L’attaccante di 30 anni, però, potrebbe anche avere un futuro in Serie A ed anche i bookmaker spingono in questo senso. Il noto bookmaker Bet365, infatti, paga la quota “Altro” a 4.00 e per Zaha si è parlato di un interesse della Roma, alla ricerca di un attaccante dopo il brutto infortunio subito da Abraham che lo terrà fuori almeno fino alla fine del 2023.

Il contratto di Zaha con il Crystal Palace scadrà tra due settimane ed a parametro zero il calciatore ivoriano rappresenta una vera e propria occasione di mercato per molti club. Come detto, l’attaccante classe ’92 sogna di poter giocare la Champions League, ma è chiaro che in mancanza di offerte da suddetti club prenderebbe di certo in considerazione quella del club giallorosso che gli garantirebbe un posto da titolare.