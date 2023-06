Inter, scambio pazzo per Lukaku: ecco la richiesta del Chelsea

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo l’Inter. Ecco le ultimissime sulla proposta di scambio del Chelsea per Romelu Lukaku.

L’intenzione dei neroazzurri è quella di tenere il bomber belga anche per la prossima stagione. Negli ultimi giorni il ds Piero Ausilio è volato a Londra per trattare con il Chelsea. Ecco la richiesta dei Blues per l’attaccante.

Qualche giorno fa Piero Ausilio è volato a Londra per discutere con il Chelsea in merito al doppio affare di mercato per portare all’Inter Lukaku e Kouliubaly. I due giocatori interessano e non poco alla società neroazzurra. L’idea del club è quella di riavere in prestito Romelu e aggiungere al pacchetto anche il centrale ex Napoli, in uscita dai Blues. Ecco la risposta del club inglese che ha formulato anche una contro proposta con uno scambio davvero pazzo.

Ultime calciomercato Inter: scambio per Lukaku, ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Chelsea ha proposto all’Inter uno scambio tra Lukaku e Barella.

Il ds Piero Ausilio non s’è esposto riguardo questa possibile trattativa di calciomercato. Anche lui è rimasto spiazzato da questo interesse da parte del Chelsea per Nicolò Barella che è considerato, attualmente, uno dei migliori centrocampisti in giro per l’Europa.

Il diktat della famiglia Zhang è sempre la stessa: vendere prima di comprare. Alla base di questa situazione non è da escludere una partenza eccellente che potrebbe favorire il mercato in entrata con l’arrivo di grandi giocatori. Ecco perché il futuro di Barella all’Inter non è così scontato: il centrocampista può partire per una proposta superiore ai 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter: su Barella Chelsea e Newcastle

Le richieste per il centrocampista sardo non mancano. Dall’Inghilterra rimbalzano numerose voci riguardo il futuro di Barella all’Inter. Negli ultimi giorni è uscita fuori l’indiscrezione relativa anche all’interesse da parte del Newcastle con un’offerta da 60 milioni di euro. Ad oggi, però, l’intenzione dell’Inter è quella di tenersi stretto il giocatore anche se davanti ad una proposta superiore ai 70 milioni potrebbe cambiare ogni scenario. Per la sua sostituzione, si fa il nome di Davide Frattesi del Sassuolo.

Calciomercato Inter: doppio affare con il Chelsea, nel mirino Lukaku e Koulibaly

Nel viaggio a Londra di Piero Ausilio, s’è discusso soprattutto di mercato con il Chelsea e della doppia trattativa con i Blues per portare all’Inter Lukaku e Koulibaly. I due giocatori sono gli obiettivi dei neroazzurri che sono pronti ad accogliere alla Pinetina entrambi i calciatori del Chelsea che non rientrano più nel progetto tecnico del club inglese che ha dato il via libera per l’operazione. A sorpresa, però, il Chelsea ha chiesto informazioni all’Inter anche riguardo un possibile scambio tra Lukaku e Barella: una situazione, questa, da escludere. Anche perché la società è pronta a cedere il centrocampista sardo solo davanti ad una richiesta folle, superiore ai 70 milioni di euro.