Calciomercato: Bernardeschi torna in Serie A, ci siamo

Bernardeschi torna in Serie A, svolta clamorosa riguardo l’esterno italiano che è pronto a cambiare maglia in questa sessione di calciomercato.

L’esperienza a Toronto non sta dando soddisfazioni a Federico Bernardeschi. L’ex Juve è in trattativa per ritornare in Serie A. Ecco le ultimissime notizie riguardo questo affare di calciomercato che vede coinvolto il club italiano pronto a strappare il giocatore al club canadese.

Numeri al di sotto delle aspettative per Federico Bernardeschi al Toronto. L’esperienza nella Major League Soccer non sta dando soddisfazioni all’esterno italiano. Dopo un avvio super, con tre gol nelle prime sei partite di questo 2023 ed un assist, il calciatore è calato anche a causa della squadra che non ha ottenuto dei risultati brillanti. Una situazione non proprio rosea per il giocatore che sta valutando il ritorno in Serie A. C’è una squadra su tutte interessata a Bernardeschi, ecco le ultimissime su questo affare di calciomercato.

Bernardeschi ritorna in Serie A, è il colpo di mercato dell’italiana

A 29 anni Federico Bernardeschi può ancora dire la sua in Serie A. La scorsa stagione, dopo la separazione dalla Juventus, il giocatore è stato offerto a numerose società italiane come Lazio e Napoli. Alla fine decise di cambiare vita e raggiungere Lorenzo Insigne in Canada, al Toronto. L’avventura in America, però, non sta dando troppe gioie al giocatore che con il suo club non ha ottenuto dei risultati positivi.

Nell’ultimo periodo ha avuto degli scontri anche con l’allenatore che l’ha tenuto fuori rosa per una partita. Una situazione non proprio semplice per il giocatore che sta valutando anche altre opportunità per la sua carriera.

Tra le ipotesi al vaglio di Bernardeschi anche l’opzione di ritornare in Serie A: sulle sue tracce c’è il Monza di Adriano Galliani.

Nostalgia dell’Italia, Bernardeschi apre al Monza?

Federico Bernardeschi non se la sta passando bene in Canada. Il calciatore non si sta esprimendo al meglio ed è per questo motivo che valuta il ritorno in Serie A. L’affare può decollare già in questo calciomercato estivo 2023 con il giocatore che ha aperto le porte ad un possibile addio dal Toronto. Bisognerà trovare comunque un accordo con i canadesi visto che l’ex Fiorentina è sotto contratto fino al 2026 con un ingaggio davvero super da 5 milioni netti a stagione.

Bernardeschi al Monza, le ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da SpazioJuve, nelle ultime ore è uscita fuori la notizia relativa all’interesse da parte di Galliani di portare al Monza Bernardeschi. Il calciatore sarebbe pronto a lasciare Toronto in questa sessione di calciomercato. Una trattativa possibile qualora il giocatore aprisse realmente al club brianzolo che sicuramente non potrebbe offrire lo stesso ingaggio di Bernardeschi a Toronto. In Canada l’esterno guadagna 5 milioni netti a stagione. L’accordo può essere raggiunto solo grazie all’avallo dell’esterno che deve abbassare le pretese per tornare a giocare in Italia.