Si può chiudere subito per Piatek: la destinazione ancora in Serie A

Il destino di Piatek è lontano dalla Salernitana, dopo gli ultimi rumors di calciomercato.

Il centravanti polacco non ha vissuto un buon percorso di carriera considerando che, dopo il suo arrivo in Italia, si è rivelato poi un vero e proprio flop con il Milan che fu del pre-Scudetto, non riuscendo a trovare i gol che in rossonero speravano, dopo comunque un buon inizio.

Il “pistolero” vuole tornare a sparare e colpire, in Serie A, lasciando presumibilmente la Salernitana, altro club che non ha convinto. Ma la rinascita ripartirebbe in un club storico, che lo impiegherebbe come titolare del proprio attacco. La notizia è arrivata quest’oggi e riguarda il futuro di un altro club, oltre a quello di Salerno, per il domani di Piatek.

Calciomercato Serie A, riecco Piatek: via dalla Salernitana

Via dalla Salernitana per tornare a sentirsi al centro di un progetto, ancora in Serie A. Nonostante le voci legate a Dia, a dire addio alla Salernitana, potrebbe proprio essere Piatek, dopo i diversi rumors di mercato.

Perché a Salerno sono a caccia di un nuovo attaccante e, in giornata, i colleghi de La Gazzetta dello Sport, hanno rivelato quello che è l’obiettivo del club, di puntare su Mbala Nzola.

Con l’arrivo di Nzola e una coppia tutta da formare con Boulaye Dia, prendono quota le voci di calciomercato legate all’addio di Piatek. Un addio a Salerno ma non alla Serie A, perché Piatek potrebbe tornare al Genoa.

Mercato Genoa, colpo Piatek: ritorno da titolare

Può concludere un cerchio in Serie A, per rinascere, il bomber Piatek. Col ritorno in Serie A dei grifoni, potrebbe guidare lui l’attacco del club rossoblu, come quando Preziosi riuscì a piazzare il gran colpo dal calcio polacco, portando al Genoa il pistolero.

Accese su di sé le luci di ogni riflettore il bomber, che passò poi al Milan, ma con scarsi risultati. Perdendosi, nell’annata in cui il Milan gli preferì Ibrahimovic, che tornò in rossonero piazzandosi come titolare al posto proprio del polacco. Posto da titolare che ora Piatek troverebbe al Genoa, con la Salernitana disposta a separarsene.

Cifre e dettagli del colpo Piatek: il Genoa propone il prestito

C’è un diritto di riscatto che potrebbe non esercitare la Salernitana, dall’Herta Berlino, oppure un’altra soluzione. Quella di riscattare Piatek per poi valorizzarlo e guadagnarci sulla cessione, col Genoa che attende, per muoversi verso il polacco. L’idea del Genoa è quella di piazzare un prestito con obbligo riscatto, in caso di salvezza oppure obiettivi individuali del giocatore.