Milan salvo: è finita con De Ketelaere, ha trovato squadra

La situazione che riguarda Charles De Ketelaere si è davvero complicata quest’anno e il calciomercato estivo potrebbe salvare il Milan dall’investimento.

La proprietà americana non ha nessuna intenzione di tenere il giovane talento belga che è stato uno dei più grandi investimenti falliti dalla coppia Maldini e Massara. Per questo motivo sarà venduto senza problemi.

Non ci pensa due volte il Milan che non ha intenzione di venderlo in prestito, ma soltanto apparecchiare una cessione a titolo definitivo per lasciarlo andare una volta e per tutte.

Calciomercato Milan: De Ketelaere ceduto, la formula

Una situazione complicata che con il passare dei mesi è andata a diventare sempre più difficile per il club e lo stesso giocatore che ha vissuto un anno da incubo. Sperava potesse essere arrivata finalmente la sua grande occasione andando a giocare per uno dei migliori club in Europa e tra i più titolati di sempre. Ma niente da fare, il salto di qualità non è arrivato per tutta una serie di motivi e in particolare per come ha pagato De Ketelaere l’aspetto mentale al Milan. Il periodo di ambientamento è stato da horror e non è mai riuscito a giocare con tranquillità, lo si vedeva nelle varie giocate.

Per questo motivo ora il Milan ha deciso di vendere De Ketelaere ma non in prestito. Il club sta trattando per la sua cessione a titolo definitivo e questo potrebbe voler dire addio al talento belga che a 21 anni sperava di avere ancora un’altra occasione. Il Milan però non vuole dargliela, perché ha già deciso con la proprietà americana e non verrà mandato in prestito come avevano pensato Maldini e Massara che sono stati licenziati nei giorni scorsi.

Cambiano tutti i piani del Milan che quindi ora venderà De Ketelaere al miglior offerente e c’è un campionato soltanto che può essere disposto ad investire in maniera decisa per il giocatore che quest’anno ha giocato 40 partite in maglia rossonera senza mai andare a segno. A differenza dell’anno precedente al Club Brugge dove convinse il Milan concludendo l’anno con 18 gol e 10 assist.

Milan: cessione De Ketelaere, il prezzo

Il Milan ha comprato Charles De Ketelaere a 35 milioni di euro e ora vuole rientrare dall’investimento il più possibile. Per questo motivo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’intenzione del club rossonero è quella di vendere il giocatore per 28 milioni e non una cifra inferiore.

Milan: De Ketelaere in Premier League

Secondo le ultime notizie di mercato c’è qualche club di Premier League interessato che potrebbe investire su De Ketelaere. Il 21enne belga del Milan ha ancora appeal anche dopo un anno del genere e presto potrebbe arrivare la grande occasione con una nuova squadra che si possa fare avanti.