Lazio: Sarri infuriato, vuole spiegazioni da Lotito

La Lazio dopo anni è tornata in Champions League e il prossimo anno punterà a migliorarsi sempre di più con il progetto affidato nelle mani di Maurizio Sarri.

Un capolavoro quello fatto dall’allenatore biancoceleste che in due anni è riuscito a far tornare in Champions la squadra laziale e anche chiudendo al secondo posto quest’anno.

Ora l’obiettivo è quello di migliorarsi sempre di più in campionato e fare qualcosa di importante anche in Europa con un percorso magari interessante e migliore degli ultimi anni.

Calciomercato Lazio: problemi acquisti, Sarri chiede spiegazioni

Nei giorni scorsi è arrivato l’addio del direttore sportivo Igli Tare che dopo tanti anni è stato messo da parte dalla Lazio proprio per alcuni problemi di mercato nati con Maurizio Sarri in questi anni. Vedute diverse e per questo il presidente Lotito ha fatto una scelta, quella di puntare sull’allenatore che in pochi anni ha svoltato il progetto biancoceleste e ora fa divertire tutti i tifosi. Ma questa scelta al momento non ha portato a dei miglioramenti, anzi. In questo momento il calciomercato della Lazio è bloccato e bisogna capire come andrà a finire in vista delle prossime settimane.

Il club biancoceleste punta ad un miglioramento della rosa con dei nuovi acquisti, ma prima bisognerà chiudere delle cessioni. Perché la Lazio i soldi della Champions li riceverà soltanto a settembre e per questo motivo il presidente Lotito non vuole fare troppi investimenti in entrata senza prima avere la sicurezza di chiudere delle cessioni, magari anche importanti. Bisogna capire che tipo di progetto ha intenzione di inseguire la Lazio, visto che ora Maurizio Sarri inizia a perdere la pazienza.

Sono state fatte delle promesse e spera che vengono mantenute l’allenatore di Bagnoli che vuole avere una rosa migliore e completa con due calciatori per ogni ruolo che possano dare la svolta a questo progetto. Ora però tra la Lazio e Sarri c’è la grana Milinkovic Savic.

Lazio: Milinkovic Savic blocca gli acquisti per Sarri

Perché il centrocampista serbo è in scadenza nel 2024 e, come riportato da Il Messaggero, c’è la paura che la Lazio possa perdere Milinkovic Savic a zero. Per questo ora bisogna capire se riuscirà a venderlo e incassare almeno una cifra tra i 30 e 40 milioni di euro da poter poi investire nuovamente.

E’ Milinkovic Savic a bloccare il mercato della Lazio e Sarri non ci sta, perché terrebbe volentieri il giocatore e poi perché in questo momento non c’è possibilità di fare nuovi colpi per questo caso che si è creato.

Calciomercato Lazio: Sarri parla con Lotito

Intanto, Sarri ha chiesto spiegazioni a Lotito e vuole che arrivi una svolta per la Lazio dal punto di vista del mercato. L’obiettivo dell’allenatore e avere una rosa completa e pronta già per il ritiro di luglio.