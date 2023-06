Calciomercato: Pavard in Serie A, ok del Bayern Monaco

Il calciomercato di Serie A può accogliere in vista delle prossime settimane Benjamin Pavard dal Bayern Monaco. Il terzino destro di spinta è pronto ad una nuova avventura.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio le mosse dei club italiani e dello stesso club tedesco che ha intenzione di svoltare la propria strategia di mercato per il futuro.

Ora arrivano delle nuove notizie e indicazioni riguardo quello che accadrà proprio al calciatore francese che ha concluso con il club tedesco la sua avventura.

Calciomercato: Pavard lascia il Bayern Monaco

Arrivano nuove notizie sul futuro di Pavard che già da tempo è stato scaricato dal Bayern Monaco. Da capire quello che sarà il proseguo di carriera da parte del giocatore francese che dopo un grande impatto con i tedeschi è andato a scemare. Ma le sue prestazioni non sono mai mancate, tanto che quest’anno ha messo a segno 7 gol e nonostante questo il club bavarese non lo ritiene all’altezza per continuare nei prossimi anni con loro. Il classe 1996 ha ancora tanti anni davanti e presto potrebbe firmare per una nuova squadra.

Anche stesso in Italia si è venuto a creare un forte interesse per Pavard che potrebbe firmare con diverse delle società interessate. Ci sono delle nuove notizie che ora riguardano la scelta che dovrà fare il giocatore che sicuramente avrà una preferenza in mente tra destinazione e squadra.

Ci siamo ormai, perché il Bayern Monaco dirà addio a Pavard in questa sessione di mercato o la prossima. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e per questo motivo bisognerà capre se il club lo vorrà perdere a zero o mandarlo via ad un prezzo stracciato in questa sessione estiva. Ora il Bayern ha anche già trovato quello che sarà il sostituto del giocatore francese.

Bayern Monaco: Walker al posto di Pavard

Walker è pronto a lasciare il Manchester City dopo aver vinto la Champions League. Il noto terzino è intenzionato a cambiare per una nuova avventura e ci sarebbe proprio il Bayern Monaco intenzionato a chiudere il colpo per lui dicendo addio a Pavard che è in scadenza 2024 e piace a diversi club, tra cui anche italiani. Nei prossimi giorni si potrà sapere di più riguardo il futuro del giocatore.

Serie A: Pavard tra Inter e Milan

Pavard sarà mandato via dal Bayern Monaco e Inter e Milan possono approfittarne. Entrambe le società milanesi giocano la Champions League e possono sfruttare l’occasione. Da capire però quello che sarà il prezzo, perché se la richiesta del club tedesco sarà alta allora il giocatore in Serie A ci può arrivare un anno dopo gratis.