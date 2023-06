Calciomercato, colpo di scena Nzola: giocherà di nuovo in Serie A, ecco dove

Questo pomeriggio sono state confermate le voci sul colpo di calciomercato in Serie A, con Mbala Nzola pronto all’immediato addio allo Spezia.

Non scende in Serie B coi liguri, dopo che ha provato a trascinarli verso la salvezza a suon di gol – malgrado il rigore che poteva risultare decisivo nello spareggio retrocessione contro l’Hellas Verona -, ma resta in Serie A con destinazione a sorpresa.

Perché sono diversi i club che si sono interessati a lui e, considerando la posizione dello Spezia e la stagione che ha vissuto da protagonista assoluto il centravanti angolano, tornerà in Serie A per giocare titolare nel suo nuovo club.

Calciomercato, riecco Nzola: pronto al ritorno immediato in Serie A

Nella propria versione in digitale, uno dei principali quotidiani italiani, ha svelato l’obiettivo di calciomercato di uno dei club di Serie A, pronto a piazzare il colpo Mbala Nzola.

Ha voglia di continuare a lottare in Serie A e competere ad alti livelli, con le voci di mercato che non sono mancate neppure per quanto riguarda i top club, che vanno a caccia di Mbala Nzola.

Lui sogna di giocare la Champions o competere per gli alti posti di classifica, lottando ai vertici. Ha dimostrato, in quest’ultimo anno, di poterlo fare. Alcuni dei club che si sono disposti interessati, hanno però come titolari altre soluzioni e Nzola rischia di esserne solo l’alternativa lì. A provarci, dandogli un ruolo al centro del progetto come titolare in discusso del proprio attacco, è una società ambiziosa che ha voglia di continuare a fare bene. È la Salernitana, che vuole piazzare il grande colpo Nzola per l’attacco di Sousa.

Mercato Salernitana, le cifre del colpo Nzola

Non costa poco, ma la retrocessione in Serie B e la volontà di Nzola di giocare altrove, spingerà lo Spezia a lasciar partire un giocatore che si è dimostrato all’altezza dell’esperienza della Serie A, mettendo in difficoltà più di qualche difesa, anche tra i top club.

È sul sito de La Gazzetta dello Sport, Gazzetta.it, che viene rivelato il futuro di Nzola, che potrebbe essere con la maglia della Salernitana. Il centravanti che presto diventerà un ex Spezia ha un valore di mercato vicino ai 10-15 milioni di euro che, per l’economia della Salernitana non sono pochi, ma neppure eccessivi.

Ultime Salernitana, obiettivo Nzola: ma c’è una cessione in vista

La Salernitana è consapevole che, con l’arrivo di Nzola, toccherà liberare spazio in avanti. Se da una parte c’è Dia, che piace fortemente alle big d’Italia e che la Salernitana vorrebbe trattenere magari per farlo giocare in coppia proprio con Nzola, dall’altra c’è la posizione di Piatek. Il polacco ha convinto poco nella sua esperienza a Salerno e, quest’estate, potrebbe dire addio.