Serie A: Scamacca ha scelto dove giocherà, decisivo l’allenatore

Il calciomercato di Serie A è pronto a riaccogliere un altro giocatore italiano che dopo un anno difficile è pronto a tornare: si tratta di Gianluca Scamacca.

L’ex attaccante del Sassuolo è pronto ad una grande sfida adesso, perché è un top club di Serie A che ha deciso di investire forte su di lui. Adesso bisognerà trovare l’intesa giusta per completare l’operazione il prima possibile.

Adesso sembra che sarà decisiva la volontà del giocatore. Perché proprio l’attaccante potrebbe indirizzare il suo trasferimento in vista delle prossime settimane. Ci sono delle novità a riguardo.

Calciomercato: Scamacca torna in Italia

Dopo un anno al West Ham dove ha deluso non ha tantissimo mercato estero Scamacca che potrebbe quindi tornare in Serie A dove si è dimostrato essere un giocatore forte e in rampa di lancio. Sono proprio per questo diverse squadre italiano che hanno messo il colosso nel mirino e che punterebbero su di lui per migliorare l’attacco. Con il club inglese non è andata come sperava e per questo motivo servirà cambiare aria per ritrovarsi. Ora anche la società inglese si sta convincendo.

Perché quest’anno ha messo a segno 8 gol in 27 presenze. Ha giocato poco Scamacca che spesso è rimasto in panchina o in tribuna per diverse partite e le volte in cui ha giocato non sempre è partito titolare, con alcune volte dove ha giocato solo manciate di minuti. Per questo motivo ora si parla molto di quello che sarà il suo ritorno in Italia, perché il calciatore fa sul serio in vista della nuova stagione.

Inoltre, non ha nessuna intenzione di perdere la chiamata della Nazionale di Mancini e per questo motivo starebbe spingendo per un ritorno in Italia. Questa voglia di cambiare potrebbe aiutare le squadre di Serie A che si sono interessate a Scamacca, perché il West Ham al momento non ha intenzione di lasciar partire il giocatore con una formula diversa da quella del trasferimento a titolo definitivo.

Calciomercato Serie A: 4 club su Scamacca

Il West Ham non punta più su Scamacca, ma nessun prestito con diritto di riscatto sarà concesso alle squadre italiane di Serie A. Sul giocatore ci sono da tempo Inter, Milan, Juventus e la Roma che ora potrebbe aver scavalcato tutti.

C’è tanta voglia di poter puntare forte su Scamacca e il viaggio a Londra dei giorni scorsi di Tiago Pinto potrebbero aver avvicinato l’attaccante alla Roma. Si dovrà lavorare con il West Ham per definire l’affare.

Roma: Mourinho convince Scamacca

Non c’è da convincere Gianluca Scamacca, invece, che da romano e romanista non vede l’ora di poter tornare a giocare per la Roma che accaduto alle giovanili. Come rivelato dal Corriere dello Sport la presenza di Mourinho avrebbe convinto ancor di più Scamacca a scegliere la Roma.