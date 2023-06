Calciomercato Inter: colpo Frattesi, si sblocca grazie alla cessione

La cessione del giocatore dell’Inter sblocca la trattativa per l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. Ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato.

L’Inter guarda al futuro. Una settimana dopo la delusione di Istanbul, con la sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City, il club neroazzurro già mette a segno due colpi per la prossima stagione. Il primo è il difensore Yann Aurel Bisseck, il secondo è Davide Frattesi: il doppio affare di calciomercato si sblocca grazie alla cessione del big.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a rivelare i dettagli relativi alla cessione del giocatore che sblocca il mercato in entrata dell’Inter. Adesso Marotta può concludere la doppia operazione che porta al centrale classe 2000 dell’Aarhus, Bisseck, e al centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Il tutto si può fare grazie all’addio del giocatore neroazzurro che è fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi. L’allenatore ha dato il via libera per la sua cessione che potrà avvenire nel giro di qualce settimana.

A sorpresa, s’è riaperto il mercato in uscita dell’Inter con la società pronta a cedere il giocatore nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. I neroazzurri sono pronti a finanziare i colpi in entrata grazie a questo addio che permetterà al club di concludere il doppio acquisto relativo al difensore dell’Aarthus Bisseck e al centrocampista del Sassuolo Frattesi.

Ci sono nuove sirene di mercato per Robin Gosens, il tedesco è finito nel mirino dell’Union Berlino e l’Inter sta trattando per la sua cessione. Marotta e Ausilio hanno bisogno di finanziare il mercato in entrata e molti degli acquisti del club neroazzurro passeranno proprio dall’addio del tedesco: l’approdo in Bundesliga di Gosens può aprire al colpo Frattesi del Sassuolo.

Dalla Germania emergono nuove indiscrezioni in merito al trasferimento di Robin Gosens che è in uscita dall’Inter. L’exploit di Dimarco ha aperto nuovi scenari riguardo all’esterno che può dire addio per 20 milioni di euro. Su di lui c’è anche il Wolfsburg. Ad oggi, però, è il club della capitale tedesca, l’Union Berlino, in pole per prenderlo.

Con l’addio definitivo di Robin Gosens, l’Inter chiuderebbe l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. Un effetto domino chiaro nelle idee di Marotta, che dovrà prima cedere e poi acquistare. Con i nerooverdi c’è già un principio d’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Inoltre, nell’affare può rientrare anche il giovane attaccante Mulattieri.