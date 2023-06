Roma esclusa: sanzione Uefa entro pochi giorni, servono 30MLN

La Roma finisce nei guai e ora tifosi e società tremano per l’eventuale esclusione dall’Europa League in vista del prossimo anno. La Uefa è pronta ad intervenire.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano la decisione che verrà presa dall’organo di calcio europeo nei confronti del club italiano in vista proprio delle prossime settimane.

Arrivano novità interessanti che possono dare un segnale chiaro al campionato italiano e al club che verrebbe fatto fuori in vista del prossimo anno e chissà per quanto. Ci sono delle scadenze adesso da dover rispettare.

Roma: sanzione Uefa in arrivo

Una situazione particolare questa per la Roma che rischia seriamente tanto in vista della prossima stagione. Perché ora la Uefa potrebbe intervenire ed escludere anche con una sanzione il club giallorosso che sul campo ha conquistato l’Europa League con un sesto posto in campionato. Decisiva la Finale persa ai rigori che non ha permesso di staccare il pass della Champions al club per la nuova stagione prossima. Adesso però ci sono delle scadenze da dover rispettare e la società fa tremare i tifosi.

C’è sempre meno tempo per arrivare a chiudere degli accordi che permetterebbero alla Roma di salvarsi dalle sanzioni Uefa che possono arrivare da un momento all’altro. Adesso il club rischia anche di dover fare dei sacrifici in vista del prossimo anno che complicherebbero tutto il progetto che ha in mente l’allenatore. Da capire cosa accadrà e quale potrebbe essere la reazione proprio di Mourinho e dei top calciatori in squadra se dovesse arrivare una pesante sanzione come l’esclusione.

Il tempo scorre e ora bisogna aspettare la decisione che arriverà in vista del prossimo anno. Prima però c’è ancora un po’ di tempo per la Roma per evitare che la Uefa prendi la situazione in mano e vada a decidere in maniera pesante per quello che accadrà.

Roma: sanzione Uefa, servono cessioni

Secondo le ultime notizie, servirà una cifra tra i 28 e 30 milioni di euro di cessioni da parte della Roma entro il 30 giugno per chiudere il bilancio secondo accordi presi con la Uefa per evitare sanzioni su FFP. Il club giallorosso ora è nei guai e aspetta la decisione finale provandole tutte.

La Roma è molto attiva sul mercato in uscita in questi giorni e per questo sta cercando di trovare i migliori accordi possibili che possano portare ad evitare sanzioni Uefa nei confronti del club. I nomi in uscita per monetizzare sono quelli di Roger Ibanez e di Nicola Zalewski.

Sanzioni Uefa Roma: le due possibilità

Intanto, è da capire che tipo di sanzioni la Uefa potrebbe decidere di dare nei confronti della Roma. Ci sono due possibilità: bloccare il mercato in entrata per un anno o escludere il club dalle competizioni Uefa per un anno.