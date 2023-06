Chiellini: no alla Samp, tornerà in Serie A

Il calciomercato della Juventus inizia con l’arrivo di grandi ex, perché adesso è arrivata la certezza che Chiellini tornerà in bianconero in questi giorni.

Si attende soltanto l’ufficialità e poi sarà possibile accogliere di nuovo in bianconero il grande ex che non vede l’ora di ripartire e dare una mano alla società del suo cuore.

Grande lavoro svolto in questi anni lontano dalla Juve e per questo motivo ora la società ha deciso di andare a puntare ancora una volta su di lui.

Calciomercato Juventus: via ai nuovi acquisti

C’è un piano ben definito da parte della Juventus che ha deciso di affidare tutto ancora una volta nelle mano di Massimiliano Allegri che ha intenzione di svoltare e trovare la migliore soluzione possibile per puntare sui giovani e riportare trofei al mondo bianconero che con lui ha sfiorato per due volte la Champions League perdendo in finale negli anni passati con Real Madrid e Barcellona. Adesso ci sono delle nuove notizie riguardo quello che accadrà dal punto di vista del mercato.

Si è parlato tanto del possibile arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juve come nuovo direttore sportivo. Ma il dirigente che è ancora al Napoli è stato fatto fuori dal progetto bianconero proprio da Allegri che ha convinto la società a puntare sul giovane 35enne Giovanni Manna che dalla Juve Next Gen è stato promosso alla prima squadra. Adesso resta scoperto il suo precedente ruolo.

Ed ecco allora che torna Chiellini alla Juventus che dopo due anni lontano è pronto a ripartire più forte di prima e iniziare a costruire qualcosa di interessante per il futuro dal punto di vista del calciomercato. Perché il fratello gemello dell’ex giocatore biancoenro è pronto a prendere le redini del mercato dei giovani per la Juve del futuro.

Juventus: Claudio Chiellini nuovo ds della Next Gen

Sarà Claudio Chiellini il nuovo direttore sportivo della Juventus Next Gen. Il fratello gemello di Giorgio è tornato in bianconero. Gli ultimi due anni li ha passati al Pisa dove ha ottenuto ottimi risultati, ma ora per lui c’è di nuovo la Juventus. In precedenza è stato responsabile dei giocatori in prestito della Juve e poi team manager dell’U23.

Adesso Claudio Chiellini sarà il direttore sportivo della Juve Next Gen e per il futuro c’è sicuramente la prima squadra che sarà affidata nelle sue mani, magari in coppia proprio con Manna.

Juve: Claudio Chiellini rifiuta la Sampdoria

Claudio Chiellini è stato vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Sampdoria. Il giovane dirigente però ha rifiutato per scegliere proprio la Juventus. Al suo posto la Sampdoria sembra aver deciso di puntare su Riccardo Pecini che arriverà dopo l’esperienza allo Spezia.