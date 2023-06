Colpo Orsolini in Serie A: scambio inaspettato in Italia

Riccardo Orsolini è il prossimo colpo per una squadra che non nasconde le sue ambizioni, pronta la maxi trattativa con il Bologna.

L’attaccante ha giocato una grande stagione ed è pronto al salto di qualità. Lascerà Bologna dopo tante stagioni vissute insieme e una crescita importante che lo porta ora a diventare protagonista altrove con gol e assist pesanti.

Il 2023 è stato l’anno d’oro di Riccardo Orsolini, nella seconda parte di stagione ha stupito tutti per l’incisività sotto porta e una maturazione che può definirsi ormai completa. Thiago Motta ha saputo trovare le giuste motivazioni, Riccardo Orsolini ha stupito un po’ tutti i tifosi del Bologna.

L’exploit dell’attaccante trova conferma nei numeri stagionali: 32 presenze, 11 gol e 4 assist, tanta roba per consentire al Bologna di volare in classifica. La sua miglior stagione in Serie A gli varrà un salto in avanti importante, c’è un club su tutti che lo ha puntato ed è pronto a chiudere l’affare con il Bologna nelle prossime ore.

Orsolini in una big, dove giocherà

La carriera di Orsolini ha avuto alti e bassi, considerandone il talento poteva anche emergere e maturare molto prima. Era stato comprato dalla Juventus, direttamente quando giocava nell’Ascoli, per poi andare in prestito qualche mese all’Atalanta e poi al Bologna, club che lo ha riscattato e lo ha atteso tanto.

Era spesso pungolato da Sinisa Mihajlovic, con Thiago Motta invece ha trovato modo di essere più incisivo sotto porta. Ed è questo che stuzzica in particolare, la Fiorentina è fortemente interessata a Orsolini.

I viola sarebbero avanti rispetto alle altre concorrenti per portare l’attaccante al “Franchi”, la prima offerta è in viaggio. La Fiorentina offrirebbe una decina di milioni più il cartellino di Terzic, terzino sinistro che potrebbe fare al caso del Bologna. In queste ore arriverà una risposta del Bologna, anche se il club pare intenzionato a rifiutare questa prima proposta.

Un po’ per far stare sulle spine i viola e un po’ anche per alzare l’asta intorno all’attaccante. Orsolini è seguito anche da top club, non è solo la Fiorentina a puntarlo con decisione per la prossima stagione. Molto dipenderà anche dalle scelte che faranno i club alla ricerca di esterni offensivi, come possano essere la Lazio e il Napoli. Sarri cerca un elemento offensivo da alternare tra i titolari, i campioni d’Italia dovranno sostituire Lozano. Orsolini sarà comunque protagonista dell’estate, in ogni caso.