Comunicato UFFICIALE: salta l’allenatore, è finita

Il comunicato uscito in via ufficiale ha dato una bella batosta all’allenatore, il quale ha chiuso il suo ciclo anzitempo: ecco chi è.

Tra le principali società del calcio italiano, ne esistono alcune che stanno totalmente rivoluzionando il loro assetto societario. Questo sta mettendo a dura prova anche l’ambiente generale, che spesso e volentieri si trova scosso e in tensione. Ad ogni modo, ciò che traspare è il fatto che per progredire si debba pur sempre cambiare aria. E questo è il glorioso esempio di una delle società più antiche del calcio nostrano.

La LR Vicenza, nata nel 1902, presenta una storia molto particolare. Nel corso della sua storia si è resa protagonista di numerosi momenti importanti. Tra questi si possono annoverare tre campionati di Serie B vinti, una Coppa Italia e una coppa di Serie C e Lega Pro. Non è da confondere con la Real Vicenza, squadra fondata nel 2010 e attiva solamente a livello giovanile. Proprio la società citata in precedenza, ultimamente, sta risorgendo dalle sue ceneri.

Il primo passo, stando a quanto annunciato dal club in maniera ufficiale, è stato quello di operare un cambio decisivo in panchina. Le cose non andavano bene da tempo, con dei risultati poco entusiasmanti, legati anche ad approcci poco convinti alle partite. In Serie C il club vicentino ha chiuso la stagione al settimo posto in classifica. Le aspettative erano ben altre, ma per altre motivazioni non è stato possibile ambire a traguardi migliori. Si ripartirà dunque da zero, con un nuovo progetto guidato da un volto altrettanto nuovo.

Il Vicenza cambia allenatore

Tramite nota ufficiale, è spuntata la notizia dell’esonero del precedente allenatore del Vicenza. Al termine della stagione, infatti, il club ha voluto esonerare il tecnico per via di varie vicissitudini non meglio specificate. Vista la scadenza del contratto fissata per il prossimo 30 giugno 2023, il mister Thomassen concluderà la sua esperienza con il club veneto.

Lo stesso allenatore ha poi voluto ringraziare tutto il suo staff e la società, per i cinque anni trascorsi all’insegna della professionalità e della fiducia reciproca, portando anche la squadra ad assaporare di un soffio la permanenza in serie cadetta. A breve, dunque, verrà indicato il nome del nuovo tecnico del Vicenza, pronto a dar vita a un nuovo ciclo.