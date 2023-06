Calciomercato Milan: l’annuncio su De Ketelaere, affare da 30 milioni

Risolto il rebus legato al futuro di Charles De Ketelaere: ecco la decisione del Milan riguardo il suo addio.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato Milan sul destino di Charles De Ketelaere. Il colpo di mercato dei rossoneri, della stagione 2022-2023, ha deluso tutti a partire da Stefano Pioli che non è riuscito a sfruttare al meglio le qualità del belga che in Serie A non s’è ambientato. Ecco perché in questa sessione di calciomercato, il trequartista può partire. C’è già una prima offerta: ecco la valutazione del Milan.

Il mercato del Milan passerà anche dalle cessioni. Non è un mistero, infatti, che molti giocatori attualmente in rosa non rientrano più nei piani di Pioli che ha dato già il via libera per l’addio di 13 giocatori che sono pronti a lasciare i rossoneri e a trasferirsi in un nuove squadre. Nella lista dei partenti c’è anche De Ketelaere che dopo appena una stagione può già lasciare il Milan.

Ultime calciomercato Milan: la decisione su De Ketelaere

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport a stilare la lista dei partenti Milan. Il club dovrà concludere qualche operazione in uscita per finanziare eventuali colpi in entrata. Moncada ed il suo staff sono a lavoro per individuare i profili migliori da acquistare. Intanto, anche in uscita si muove qualcosa.

Dal Milan si preparano a salutare tanti giocatori che per vari motivi non rientrano più nel progetto di Pioli. Nella lista dei 13 c’è anche Charles De Ketelaere, che ha deluso tutti nella sua prima stagione in rossonero. Il colpo di mercato del Maldini e Massara non ha inciso nella sua prima avventura in Serie A. Troppe difficoltà anche ad integrarsi all’interno della rosa.

Ecco perché il Milan studia un modo per cedere subito De Ketelaere.

Calciomercato Milan: 28 milioni per De Ketelaere

La cifra stabilita dal Milan per non fare minusvalenza è di 28 milioni di euro. Si attende qualche richiesta da parte della Premier League che, ad oggi, rappresenta una fonte inesauribile. I club inglesi, infatti, hanno una disponibilità economica fuori dal comune e possono permettersi grandi colpi da 30-40 milioni di euro. Da via Aldo Rossi sperano in un buon esito con qualche proposta pazza per Charles De Ketelaere che può finire in Premier League nel corso di questo calciomercato estivo 2023. In caso contrario, invece, i rossoneri dovranno tenere il giocatore con Pioli che dovrà provare a rigenerarlo.

De Ketelaere tra Premier League e Serie A, le ultime notize

Nei mesi scorsi il nome di De Ketelaere era stato accostato anche all’Atalanta con Gasperini pronto a scommettere sul belga ma solo in prestito. Ad oggi è difficile pensare ad una situazione del genere visto che il Milan non aprirebbe a questa trattativa ma valuterebbe solo una cessione a titolo definitivo del calciatore.