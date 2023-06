Serie A, scelto il nuovo allenatore: la destinazione dopo il “no” del Napoli

Era circolato anche il suo nome per la panchina del Napoli, poi ci è finito Rudi Garcia sulla panchina dei partenopei.

C’è un club di Serie A che potrebbe approfittare della sua posizione, che è quella di mettersi in gioco nel massimo campionato italiano, dopo le esperienze passate e da ex proprio del Napoli, che lo avrebbe cercato per sostituire Spalletti, tra i diversi candidati al club azzurro per il ruolo di nuovo allenatore.

A sorpresa, in quest’ultima ora, è stata svelata la scelta in panchina per un club di Serie A.

Serie A, c’è un ritorno: la scelta in panchina dopo il “no” del Napoli

Il Napoli ha scelto di non riaverlo in panchina, con De Laurentiis che nel bel mezzo del toto-allenatori che di recente è venuto fuori, dichiarò in maniera chiara: “Farei un danno a chi arriva, se scegliessi un ex Napoli”.

Pertanto, in Serie A, c’è chi ha messo ora gli occhi su di lui e lo ha scelto in panchina, con la sua volontà di allenare nel maggiore campionato in Italia.

Perché, dopo l’esperienza vissuta al Parma, ora sembra pronto per la Serie A: Fabio Pecchia è il nome scelto per il Frosinone, che va a caccia di un nuovo allenatore per sostituire il tecnico Grosso, che ha annunciato già il suo addio dai Ciociari.

Frosinone, ecco Pecchia in panchina: la notizia

È il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, a rivelare le ultime notizie per una panchina di Serie A. Parliamo del Frosinone che, a caccia di un nuovo allenatore, vede tra i propri principali candidati il nome di Fabio Pecchia, ex collaboratore tecnico di Rafa Benitez al Napoli, oltre che ormai allenatore affermato tra Serie A e Serie B.

Dopo l’esperienza vissuta al Parma, ha voglia di separarsi, con approdo in Serie A. Tutto ciò nonostante il contratto ancora in essere e valido fino al 30 giugno 2024. Cerca una soluzione Pecchia, per accasarsi in un club diverso magari.

Ultime su Pecchia: c’è anche un altro club oltre al Frosinone

Oltre al Frosinone, c’è un altro club che ha voglia di ritrovarsi con Fabio Pecchia in panchina. E non si tratta di un club di Serie A però, considerando quella che è la retrocessione a fine stagione per mano dell’Hellas Verona. Pecchia infatti è la scelta dello Spezia e, tra le due ipotesi, risulterebbero in vantaggio i Ciociari.