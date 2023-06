Inter: stanno comprando Lautaro Martinez, l’agente conferma

Questo calciomercato estivo sarà da spartiacque per l’Inter. Perché il club nerazzurro di Serie A rischia di veder andar via grandi calciatori come anche Lautaro Martinez.

L’argentino è considerato uno dei migliori ad oggi nel suo ruolo. Dopo aver vinto il Mondiale e sfiorato la Champions League adesso potrebbe essere arrivato il momento di dire addio all’Inter.

Spuntano tre grandi club interessati al su ingaggio e il suo agente pare che abbia anche confermato tutto riguardo un trasferimento in vista dei prossimi mesi.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez verso la cessione

Il futuro di Lautaro Martinez all’Inter è in forte dubbio in vista della prossima stagione. Perché il calciatore argentino adesso potrebbe pensare di cambiare squadra e iniziare una nuova avventura dopo la forte delusione della finale di Champions League persa. Ha vinto poi tutto con i nerazzurri il Toro, che pensa di essere arrivato alla fine di un ciclo con la società italiana e per questo cercherebbe nuovi stimoli altrove. Il campionato che in questo momento tenta Lautaro è quello della Premier League.

Anche questa stagione appena conclusa il calciatore argentino è stato il faro dell’Inter e il vero trascinatore, andando a segno 28 volte in rete e fornendo 11 assist nelle 57 partite stagionali giocate. Ecco che allora a 25 anni potrebbe arrivare una nuova grande occasione, perché adesso Lautaro Martinez inizia ad essere uno di quei giocatori che finiscono nel mirino dei grandi club che fanno sul serio in termini di investimenti. Lui che ha giocato solo in Argentina col suo Racing e poi scelse l’Inter 5 anni fa, adesso è pronto per un’altra sfida.

Sono tre i top club di Premier League pronti a mettere le mani sul giocatore, che pare stia spingendo seriamente ora per un trasferimento. In Inghilterra sono sicuri che il prossimo anno giocherà lì Lautaro Martinez e che saluterà l’Inter e la Serie A in queste prossime settimane di mercato.

Inter: tre club su Lautaro Martinez

Secondo le ultime notizie che arrivano da Spagna e Inghilterra, sono Manchester United, Chelsea e Arsenal che hanno intenzione di acquistare Lautaro Martinez dall’Inter. Al momento è tutto in fase preliminare, con studi e sondaggi, ma molto presto da un momento all’altro potrebbero arrivare delle novità.

Perché per comprare Lautaro Martinez servirà una maxi offerta di sopra 100 milioni per convincere l’Inter a cederlo. In caso contrario per Manchester United, Chelsea e Arsenal sarà difficile o forse impossibile arrivare a mettere le mani sul Toro che ha un contratto fino al 2026.

Inter: l’agente di Lautaro Martinez conferma l’addio

Intanto, l’agente di Lautaro Martinez avrebbe confermato la volontà del giocatore di andare a provare una nuova sfida e magari proprio in Premier League. In Inghilterra, invece, sono realmente sicuri che tra questi club Lautaro sceglierebbe il Chelsea, nonostante sia fuori dalla prossima Champions.