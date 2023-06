Madalina Ghenea, il ballo si fa piccante: spacco da urlo

Madalina Ghenea sorprende tutti e si scatena in un ballo provocante, mostrando tutta la sua sensualità davanti a un pubblico estasiato.

L’attrice romena infiamma il pubblico su Instagram, sul suo profilo social compare una foto decisamente anomala considerando lo stile della Ghenea, ma viene ampiamente apprezzata dai fan sempre più numerosi.

Una foto per mostrare non solo la bellezza da copertina, ma anche e soprattutto una sensualità da far emergere ballando. Madalina Ghenea è incontenibile, la sua carica erotica diventa un motivo in più per infiammare l’estate ormai alle porte, dove influencer e personaggi famosi hanno incominciato a mostrare le loro grazie.

Non è da meno l’attrice, una donna dal fascino fatale e che già in passato ha fatto strage di cuori. Ghenea slanciata al tavolo, un ballo che ha coinvolto e scatenato tutti, lasciando anche molto stupore in quei fan che non si attendevano una versione così audace della romena.

Ghenea, ballo sexy e gambe in mostra

Il fisico di Madalina Ghenea ha fatto impazzire milioni di italiani, partendo proprio da uno dei film che maggiormente rimarrà impresso nella mente. In Youth-La Giovinezza bastarono pochi secondi per infiammare il pubblico, un nudo di quelli che sono rimasti ben impressi anche nella mente dei cineasti.

La scelta di Paolo Sorrentino fu particolarmente felice, in pratica una delle immagini che rimangono più impresse della pellicola è proprio la visione del corpo di Madalina Ghenea. Sui social, invece, si è scatenata: il ballo della Ghenea la mostra super sexy.

Vestito bianco, tacchi a spillo e fisico lanciatissimo per lei, dal profilo di una nota marca pubblicitaria emerge tutta la sua sensualità. Ghenea testimonial d’eccezione per la collezione estiva e con già tanti like di rimando a certificarne l’ottimo impatto mediatico per questa operazione.

Il ballo sul tavolo arriva con commensali pronti a far festa e con un panorama come quella di Capri, che non ha bisogno di ulteriori commenti. Madalina Ghenea affascina il pubblico, l’attrice vive un ottimo momento e rimane costantemente al centro dell’attenzione.

I fan vorrebbero rivederla al cinema e magari in tv, anche se l’attrice ha sempre centellinato le sue partecipazioni sul piccolo schermo. Molto probabilmente proseguirà, nel corso dell’estate, a fare da testimonial per altri eventi pubblicitari, mostrandosi sempre più audace, senza dimenticare le varie passerelle, dove potrà sfoggiare tutta la sua classe.