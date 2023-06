Scossone nel calcio italiano, il presidente: “Non posso iscrivere la squadra”

Non può iscrivere la squadra al prossimo campionato, malgrado quanto aveva ottenuto nel corso dei giorni scorsi.

Il calcio italiano ha avuto scossoni non indifferenti nel recente periodo, finanche un club storico come la Juventus è finito al centro di alcune questioni che hanno visto protagonista in negativo, sotto questioni giuridiche, l’ex club della famiglia Agnelli.

C’è un presidente che per ragioni diverse e non della stessa natura, non potrà iscrivere la squadra al campionato italiano. A prendere voce è lui, attraverso un’intervista che è stata pubblicata in giornata, in cui fa un annuncio preciso rivolgendosi ai propri tifosi: il club non potrà iscriversi al campionato, andando dunque verso il fallimento.

Uno storico club verso il fallimento: non potrà iscriversi al campionato

Uno degli storici club del calcio in Italia non si iscriverà al campionato, parola del presidente, pronto a rinunciare per il bene della società.

Lo ha spiegato bene perché non ha alcuna intenzione di prendersi la responsabilità di iscrivere una squadra in un campionato che poi non può sostenere.

A prendere parola, sulle vicende che riguardano il Messina, è il presidente Sciotto. Senza troppi giri di parole ha svelato quella che è la sua posizione sul non voler iscrivere il Messina al prossimo campionato della Serie C. Di seguito, spiegati da lui in un’intervista, i motivi della decisione che rischia di mandare in fallimento il Messina per i prossimi anni.

Messina, niente Serie C: il presidente non iscrive la squadra, l’annuncio

Erano circolate voci nelle ultime giornate, in merito alla mancata iscrizione del prossimo campionato di Serie C, da parte del Messina. A prendere voce, attraverso un’intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta del Sud, è il patron del Messina, Pietro Sciotto. Ancora una volta ha ribadito la posizione sul prossimo campionato, che vedrà esclusa la società siciliana: “Vi confermo che è tutto fermo, per chi dovrei fare uno sforzo? Ho chiesto delle garanzie che non ho avuto, più volte ho ribadito di voler terminare quest’esperienza, non posso permettere di iscrivere la squadra e poi non sapere che fine fa. Non siamo mai andati fino in fondo nelle trattative, io non ho sentito praticamente nessuno”.

Messina, troppo tempo lontano dalla Serie A: e ora rischia di sprofondare

Rischia di sprofondare, di nuovo, il Messina Calcio. Nella sua storia, nei primi anni duemila, ha giocato in Serie A con bomber Riganò che fece sognare il club siciliano. Adesso, il Messina, rischia di scivolare nelle categorie dilettantistiche, senza l’iscrizione al campionato di Serie C. Potrebbe infatti ripartire dalla Serie D, se non proprio in Eccellenza.